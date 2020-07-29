4 способа улучшить память за месяц
Память — когнитивная функция человека, которую необходимо развивать всю жизнь.
Упражненияупражнения слов, не связанных между собой.
Начните с цепочек, включающих в себя 5 слов, постепенно доходя до 10-12.
Гормональный способ
Дофамин и норадреналин стимулируют память, а человек может стимулировать выброс этих гормонов в кровь.
Для этого вы должны регулярно заниматься спортом.
Секс
Кто бы мог подумать, что секс и память связаны! Однако ученые даже провели эксперимент, подтверждающий это, на лабораторных мышах.
Доказано, что женщины после секса лучше заминают абстрактные словосочетания (на способность запоминать лица секс не влияет).
Отказ от алкоголя
Напомним,