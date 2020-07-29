4 способа улучшить память за месяц

29 июля 2020 23:00 Алла Лысак
4 способа улучшить память за месяц
4 способа улучшить память за месяц

Память — когнитивная функция человека, которую необходимо развивать всю жизнь.

Упражнения

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Память нуждается в тренировках, поэтому регулярно выполняйте специальные упражнения слов, не связанных между собой.

Начните с цепочек, включающих в себя 5 слов, постепенно доходя до 10-12.  

Гормональный способ

Дофамин и норадреналин стимулируют память, а человек может стимулировать выброс этих гормонов в кровь.

Для этого вы должны регулярно заниматься спортом. 

Секс

Кто бы мог подумать, что секс и память связаны! Однако ученые даже провели эксперимент, подтверждающий это, на лабораторных мышах.

Доказано, что женщины после секса лучше заминают абстрактные словосочетания (на способность запоминать лица секс не влияет). 

Отказ от алкоголя

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Помните, что любое якобы позитивное влияние алкоголя (например, расслабление или прилив энергии) быстро сходит на нет, а в долгосрочной перспективе спиртное негативно сказывается на всем, память — не исключение.

Напомним,

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