Как прокачать память ребенка за время карантина? – Круче всех

В субботу, 11 апреля, в 20:30 смотрите на «Интере» выпуск детского талант-шоу «Круче всех. Лучшее».

Многих телезрителей впечатлили способности маленьких участников проекта с уникальной памятью. Например, Амир Баговеев меньше чем за минуту запоминает 40 слов и может воспроизвести их в любом порядке. Акмаль Доган знает 400(!) знаков после запятой в числе пи и может легко оперировать этими цифрами. А Себастиан Пшенишнюк феноменально запоминает цвета. Думаете, такими способностями обладают только маленькие гении? Тренер по развитию памяти Анна Лютова, работающая с этими детьми, уверяет: развить хорошую память можно у каждого ребенка. А значит, помочь ему в дальнейшем проще и легче усваивать знания в школе или университете. Главное – знать, как правильно запоминать. Почему бы не заняться развитием памяти на карантине? Анна поделилась несколькими секретами запоминания и упражнениями для развития памяти у детей и взрослых. Тем более что занятия мнемотехникой развивают не только память, но и внимание, а также – визуальное, пространственное, графическое и логическое мышление.

«Все мы: и дети, и взрослые – воспринимаем информацию через пять основных каналов: зрительный, слуховой, тактильный, вкусовой и обонятельный, – объясняет тренер по развитию памяти, руководитель школы успешных детей Анна Лютова. – У каждого человека один из этих каналов является ведущим. Одним проще воспринимать информацию из написанного текста. Другим лучше запоминаются произнесенные слова. А кто-то вспоминает ситуацию из жизни через запахи или свои ощущения. Важно понять, какая система является «пусковой» для вашего ребенка. Как организованы его мысли: яркими картинками, ощущениями, интонациями и звуками, логическими связями? Именно этот канал обычно становится ведущим в обучении».

Например, предложите ребенку представить собаку. Спросите: что именно первым пришло в голову, когда вы произнесли это слово? Что он увидел, услышал или почувствовал? Визуал представит образ собачки: какого она размера, какого цвета у нее шерсть, какие у нее уши, лапы, хвост. Аудиал, скорее всего, свяжет слово «собака» с лаем или пыхтением. А ребенок, для которого важны тактильные ощущения – кинестетик, вспомнит, какая мягкая у собачки шерсть и как приятно ее гладить. «Но есть еще дети-дигиталы, – говорит Анна Лютова. – Для того, чтобы они что-то увидели или услышали, им нужно повторить слово «собака» про себя. И только потом он сможет увидеть образ собачки».

Предлагайте только очень хорошо знакомые ребенку объекты, уточняет Анна Лютова. Еще важный момент: желательно, чтобы таких проверочных слов-образов было несколько – пять, десять. Вы также можете работать над тем, чтобы ребенок развивал и другие способы восприятия и обработки новых знаний.

5 упражнений, с которых можно начать развивать память ребенка.

1. Добавьте деталей к образу. Когда вам говорят слово «тарелка», наверняка у вас перед глазами достаточно размытый образ. Давайте сделаем его ярче – добавим деталей. Например, определим, какая это тарелка: большая или маленькая, для салата, супа или, может быть, блюдце. Покрасим в какой-то цвет. Пустим по краю золотой ободочек, разрисуем ее яркими кругами – желтыми, зелеными, синими. Или, может быть, нарисуем на ней розы или подсолнухи. Потом прорисуем пространство вокруг нее, например, поставим ее на стол, на красную скатерть, положим рядом нож и вилку. Образ стал намного ярче, правда? А значит, нам его будет проще запомнить. Попробуйте с ребенком вместе в воображении переместить предмет в другую обстановку. Например, переместим тарелку на дерево. А на дереве спит котенок. Дерево с облетевшими листьями, осеннее, поэтому тарелку на нем видно издалека. Такие упражнения развивают воображение и учат уделять внимание деталям.

2. Подключите эмоции. Спросите ребенка, какое ощущение вызывает, например, цифра 1. Какая она? Предложите ответы: она колючая, толстая, тонкая, зеленая, белая, гладкая, шершавая, мохнатая, может быть, она пахнет апельсинами? В общем, предлагайте как можно больше ассоциаций. Если каждая цифра будет для ребенка персонифицирована, ему будет проще запомнить число, а в дальнейшем – множество чисел. Запомнить номер телефона? Легко. Попробуйте, у вас получится! Кстати, это упражнение хорошо работает с любыми абстрактными объектами для запоминания.

3. Составьте рассказ. Например, для запоминания десяти никак не связанных между собой слов придумайте с ними историю. Например, жила-была маленькая варежка. Однажды в снежный день она вместе с девочкой Катей пошла в магазин за хлебом… «Главное – сюжеты этих историй должны быть смешными, добрыми и яркими, – подчеркивает Анна Лютова. – Такие связи «пригодны для хранения», это наши положительные эмоции. Искусственно созданные яркие вспышки. А вот неприятные ощущения в образах – если у кого-то что-то забирают, бьют, толкают – могут вызывать подсознательный страх. И наш мозг может пытаться защитить нас от возможных негативных ощущений и забыть информацию, а не запомнить ее, как нам хотелось бы. Такие образы считаются неправильными».

4. «Сфотографируйте» пространство. Посмотрите на то, что находится перед вами. Закройте глаза и постарайтесь воспроизвести то, что видите. Не очень хорошо получается? А если мысленно провести вертикальную и горизонтальную линию и разделить то, что вы видите, на 4 квадрата, можно даже на большее количество. Постарайтесь запомнить то, что находится в каждом квадрате. Закройте глаза и попробуйте увидеть всю картинку в целом. Если мы не можем запомнить большой объем информации, делим ее на части. Это упражнение хорошо делать вдвоем. Ребенок запоминает, закрывает глаза, воспроизводит картинку. А взрослый спрашивает: что находится в правом верхнем углу? Какого цвета ваза? Где сидит кошка? Можно передвигать предметы, менять ракурс и так далее.

5. Упражнение Цицерона, одного из величайших ораторов Древнего Рима, который произносил самые сложные и длинные речи исключительно по памяти. Этот способ запоминания информации прекрасно работает и у детей, и у взрослых. Еще этот метод называют методом мест, или системой римской комнаты. Например, нужно запомнить несколько параграфов из учебника. Делим информацию на части и проходимся по комнате, «расставляя» эту информацию в ее разных частях в определенном порядке – например, от дверей по часовой стрелке. Потом закрываем глаза, вспоминаем комнату, мысленно идем от дверей по часовой стрелке и… вспоминаем. Цицерон делал именно так: прогуливался по дому и мысленно размещал ключевые моменты своего выступления в нем.

«Все эти упражнения достаточно просты, – говорит Анна Лютова. – Самое главное в процессе – повторение, тренировка и постепенное усложнение. По мере занятий вам может прийти в голову идея, как развить упражнение или переделать его под себя. Не стесняйтесь – пробуйте, делайте! Главное – не останавливайтесь, потому что память так же нуждается в тренировках, как и наши мышцы. И результат обязательно будет. Как говорил тот же Цицерон в одном из своих трактатов: «Найдется ли кто-то, кто, бросая целый день дротик, не попадет однажды в цель?»

Развивайте память и таланты своего ребенка! И смотрите всей семьей выпуски детского талант-шоу «Круче всех. Лучшее» – по субботам в 20:30 на телеканале «Интер».