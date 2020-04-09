Правила еды: в Утре с Интером стартует новая рубрика-эксперимент о здоровом питании
С 9 апреля каждый четверг в программе «Утро с Интером» – новая рубрика о здоровом питании «Правила еды».
Месяц Вера будет питаться так, как прописал ей врач. И вместе со специалистами будет искать ответы на вопросы, которые волнуют многих. Что есть и чего не есть, чтобы не болеть? Стоит ли отказываться от сахара? Почему нужны разгрузочные дни и как правильно их проводить? Почему важно ложиться спать не позже 23 часов? Зачем забывать о «перекусе»? И почему нельзя пить кофе натощак?
«Работа журналиста интересная, насыщенная, но часто непредсказуемая, – говорит Вера Борсук. – Не всегда есть время на еду. Иногда нужно срочно выехать на съемку. Бывает, что съемки – целый день, и тогда я могу вообще ничего не есть. Оказывается, последствия такого питания могут стать приговором для будущего поколения моей семьи! Поразилась словам врача, что системный голод записывается на уровне ДНК и передается по наследству!»
«Правила еды» – это не просто советы по правильному питанию, а действенные рекомендации специалистов, подтвержденные конкретными результатами эксперимента Веры Борсук. Приоткроем занавес: ведущая, готовясь к запуску рубрики, уже похудела на 5 кг, улучшила показатели крови и практически избавилась от панкреатита. И это не все положительные изменения!
Не пропустите новую рубрику «Правила еды» – каждый четверг в программе «Утро с Интером».