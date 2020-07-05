7 способов прокачать память

Плохо усваиваете информацию, часто забываете о важных вещах, даже таблицу умножения вспоминаете с трудом? Тогда пришло время потренировать свой ум.

Запомнить и сохранить

Что такое память? Это способность нашего мозга удерживать и восстанавливать информацию.

В сложном процессе запоминания задействовано множество отделов головного мозга, но одну из самых важных функций выполняет гиппокамп. В этой части мозга собирается вся информация из других его зон, отвечающих за слух, зрение, обоняние, эмоции и т. д. Из этих впечатлений формируется воспоминание. А затем гиппокамп «решает», как с ними поступить -- оставить на хранение (он сберегает кратковременные воспоминания) или, если информация для нас важна, отправить в долгосрочную память.

Объем кратковременной памяти у каждого из нас разный. Но его можно проверить. Попросите кого-нибудь произнести 10 не связанных между собой слов, запишите их, постарайтесь запомнить и затем сразу произнесите вслух. Посчитайте, сколько слов вы запомнили, -- это и есть объем вашей кратковременной памяти. В среднем человек может запомнить 7--9 слов.

А теперь представьте, сколько информации в день мы получаем и как быстро заполняются наши хранилища информации. Неудивительно, что память порой нас подводит.

С возрастом она также ухудшается -- и на то существует множество причин. Например, старение организма, связанные с ним изменения в работе сердечно-сосудистой системы и мозговой деятельности, различные неврологические заболевания. В этих случаях для восстановления функций головного мозга необходимо лечение под наблюдением врача.

Но во многих случаях улучшить память помогут несложные приемы.

1. Выбирайте аэробные нагрузки

По данным научных исследований, физические нагрузки укрепляют кратковременную и долговременную память, ведь благодаря им улучшается кровоснабжение мозга. Лучше всего регулярно выполнять аэробные тренировки при пульсе 130--150 ударов в минуту и упражнения, требующие зрительно-моторной координации («глаз--рука»), а также сложных двигательных навыков.

2. Включите в рацион овощи и рыбу

Если желаете, чтобы память подольше не подводила, придерживайтесь средиземноморской диеты, налегая на свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, растительное масло. Добавьте в рацион продукты, содержащие кислоты омега-3 (жирную рыбу, морепродукты, грецкие орехи, льняное масло, брокколи, тыквенные семечки), а также лютеин и зеаксантин (шпинат, капуста, яичные желтки, оранжевые овощи -- перец и тыква). Упомянутые вещества -- природные ноотропы, стимулирующие умственную деятельность и улучшающие память. Но употреблять их в пищу следует с растительным маслом.

3. Высыпайтесь

Крепкий и продолжительный сон -- один из главных способов улучшить память и в целом мозговую деятельность. Он должен длиться от 7,5 до 9 часов, и важно засыпать и просыпаться в одно и то же время, не нарушая графика.

Перед сном не пользуйтесь гаджетами, а на ночь отключайте их вовсе.

4. Повторяйте

Еще один эффективный способ прокачать память хорошо всем известен благодаря пословице «Повторение -- мать учения». Чем больше вы приложите усилий для запоминания, раз за разом повторяя одно и то же (вспомните, как в школе заучивали стихи или таблицу умножения), -- тем лучше запомните. Каждый такой процесс -- это тренировка памяти, а значит, последующую информацию вы усвоите быстрее и качественнее.

5. Обучайтесь новому

Свойство нашего ума таково, что быстро мы решаем задачи, которые нам хорошо знакомы и привычны. Для этого прилагаем минимум усилий, а значит, и нашему мозгу нет надобности развиваться и совершенствоваться. Вот почему для того, чтобы поддерживать мозговую деятельность, важно трудиться над новыми, еще незнакомыми задачами.

Для тренировки используйте упражнения:

-- благодаря которым получите новые навыки, переживете не известный до этого опыт;

-- для выполнения которых придется предпринимать усилия, выйти из зоны комфорта, а также проявлять предельные внимание и концентрацию;

-- которые будете применять в будущем, а еще сможете совершенствовать приобретенный навык, переходя с низшего уровня к высшим;

-- которые будут вас увлекать и приносить удовольствие.

6. Найдите слушателя

Если вам необходимо запомнить информацию и проверить, отложилась ли она в вашей памяти, перескажите ее другому человеку (причем желательно, чтобы он был далек от этой темы).

Сначала изложите на листе бумаги то, что вам необходимо запомнить, но таким образом, чтобы эта информация была ясна даже ребенку 7--8 лет (детям в таком возрасте приходится объяснять сложные вещи доступными их пониманию словами). Когда начнете «разжевывать» материал для условного ребенка, поймете, что некоторые вещи не можете описать или объяснить простыми словами. Это означает, что вы сами не понимаете эту часть материала, так что постарайтесь подобрать нужные слова для ее разъяснения. Когда справитесь с заданием, прочитайте свой текст слушателю и попросите его задать вопросы, если что-то будет не понятно. Так вы точно лучше усвоите материал и запомните его.

7. Задействуйте обоняние и зрение

Запахи мощно влияют на нашу способность запоминать и затем воспроизводить воспоминания. Например, приятный аромат роз благотворен для способности мозга упорядочивать усвоенную информацию и сохранять в долговременной памяти. Впрочем, этот способ действует только при запоминании картинок и слов, но не действий и поступков.

Если же вам необходимо запомнить, в каком месте оставили предмет, мысленно «сфотографируйте» его. Да-да, так можно. Для начала положите вещь на место, где собираетесь ее хранить. В этот момент сосредоточьтесь на своем действии, затем мысленно зафиксируйте предмет и представьте, как прикасаетесь к нему, держите в руках. А после прикажите себе сохранить его «снимок» в памяти. И когда вам понадобится вспомнить, где находится эта вещь, в памяти всплывет тот самый «снимок».

Текст: Анна Суханова