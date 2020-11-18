Что делать, если дергается глаз: опасно ли это, как устранить дискомфорт

18 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
Что делать, если дергается глаз: опасно ли это, как устранить дискомфорт
Что делать, если дергается глаз: опасно ли это, как устранить дискомфорт
pixabay.com

Почему дергается глаз?

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Дергается веко? Это означает, что мышцы века непроизвольно и ритмически сокращаются. В большинстве случаев это происходит из-за переутомления на работе, стрессов дома и неправильного режима дня.

Вопрос нервного тика досконально еще не исследовали, но врачи знают одно – если подергивания возникают редко, то переживать не стоит.

Обратите внимание на свой способ жизни и перестаньте искать причину. В гугле вы можете дойти до того, что у вас, оказывается, развивается рассеянный склероз и нужно срочно бежать к врачу… Однако при любом серьезном заболевании нервный тик будет далеко не первым и единственным симптомом.

Причина подергивания века

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Мышцы сокращаются, потому что получают нервные импульсы от мозга. Иногда такая активность приобретает хаотические черты.

Так мозг сигнализирует о своей усталости и чрезмерной нагрузке.

Специалисты Американской академии офтальмологии рекомендуют при появлении подергивания… выспаться. Поверьте, это работает! Еще важно следить за состоянием глаз, работать с компьютером в защитных очках, увлажнять глаза специальными каплями, заниматься физкультурой, содержать рабочее место в чистоте. Не игнорируйте сигналы организма об усталости, думайте о себе. 

Напомним,

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