Выбираем идеальные тени под цвет глаз

Осенью яркие стрелки и цветные тени особенно актуальны, они позволяют вдохнуть в монохромный образ жизнь!

Зеленые глаза

Обладательницам зеленых глаз подходят тени, в которых присутствует красный пигмент.

Классическим вариантом могут стать сливочные, розовые, коралловые тени, а также шоколадный и золотой оттенки.

Лучше избегать оливковых и серых теней.

Карие глаза

Вам повезло уже хотя бы потому, что почти все оттенки смотрятся на лице хорошо. Фиолетовый, например, сделает взгляд более глубоким, а если нанесете на веки жемчужные тени, то добавите контраста. Модельеры также часто используют для макияжа коричные, золотые и синие тени.

Не стоит баловаться с оранжевым и серебристым.

Голубые глаза

Табу – синие тени, уместные лишь на вечеринке в стиле 80-х. Голубой цвет глаз можно подчеркнуть медными, бронзовыми, персиковыми тенями, а также трендовым цветом молочного шоколада.

Напомним,