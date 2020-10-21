Выбираем идеальные тени под цвет глаз
Осенью яркие стрелки и цветные тени особенно актуальны, они позволяют вдохнуть в монохромный образ жизнь!
Зеленые глазаглаз подходят тени, в которых присутствует красный пигмент.
Классическим вариантом могут стать сливочные, розовые, коралловые тени, а также шоколадный и золотой оттенки.
Лучше избегать оливковых и серых теней.
Карие глаза
Вам повезло уже хотя бы потому, что почти все оттенки смотрятся на лице хорошо. Фиолетовый, например, сделает взгляд более глубоким, а если нанесете на веки жемчужные тени, то добавите контраста. Модельеры также часто используют для макияжа коричные, золотые и синие тени.
Не стоит баловаться с оранжевым и серебристым.
Голубые глаза
Напомним,