Диетологи рассказали, почему опасно отказываться от завтрака утром

3 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Диетологи рассказали, почему опасно отказываться от завтрака утром
Диетологи рассказали, что делать, когда не хочется завтракать утром
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Не хотите завтракать кашей утром? Порой испытываете приступы тошноты и полного отсутствия аппетита? Американские диетологи дали ответ, как действовать в такой ситуации.

Пренебрегать завтраком - очень опасная привычка, которая в дальнейшем перспективе может стать причином множества заболеваний. Поэтому, как считают диетологи, завтрак должен быть обязательным. Дело в том, что по утрам уровень глюкозы в нашей крови понижен. А чтобы восполнить эти потери запасов, наш организм берет глюкозу из внутренних органов. Во время этого процесса у нас появляется усталость и желание выпить кофе. Кстати, кофе действительно бодрит. Но крайне недолго: от 40 минут до часа. Но кофе натощак легко раздражает стенки желудка и провоцирует развитие гастрита. Помимо этого, из-за кофе вы можете съест больше, так как он - натуральный возбудитель аппетита. 



Если вы уже не поели с утра дома, то приступ голода может резко появиться уже в дороге либо на самой работе А вот нормально поесть у вас уже не получится. Именно из-за этого начинаются плохие подъедания и перекусы: чай, кофе и сладости. Обед многие также чаще всего игнорируют либо срываются снова на нечто вредное. А чувство голода в этом промежутке мы обычно утоляем опять же печеньем и выпечкой. И уже только вечером, когда мы добираемся, домой, то можем позволить себе домашнюю пищу. Но и тут не все так просто. Вечером наш организм не нуждается в большом количестве калорий, но из-за того, что вы нормально не поели, вы априори будете есть больше нормы. А утром вам не хочется есть уже из-за того, что за ночь желудок не смог переработать то, что вы в него загрузили с вечера.  Вот такой замкнутый круг. 

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Как это исправить?

Лучше всего завтракать в промежуток с 7 до 9 утра. От кофе следует отказаться в пользу нормальной еды. Это могут быть углеводы с клетчаткой - отличный выбор для заряда бодрости до обеда. После такого завтрака ощущение сытости точно вас не покинет. 
 
Напомним, 

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