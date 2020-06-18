Как избавиться от отеков на лице: ТОП-3 эффективных упражнения

Отеки на лице - задержанная жидкость, которая чаще всего проявляется в виде припухлостей для лице либо теле.

Наклоны головы

Зачастую обнаружить отеки можно при недосыпе либо активном употреблении алкоголя за день до. Также они часто появляются из-за потребления большого количества соли. Избавиться от них не всегда просто, но все же вполне реально. Предлагаем узнать, какие упражнения вам могут помочь в этом.

Подобное упражнение легко выполнять, сидя на стуле. Для этого вам нужно наклонять голову в разные стороны. Вместе с тем при наклоне влево нужно одновременно поднять левую руку, затем аналогично сделать и со второй стороной. Выполнять упражнение нужно 10 раз. Если вы сидите, попробуйте сделать альтернативное упражнение. Скрестите руки в замок на затылке. Далее постепенно опускайте голову, пока та не коснется подбородком груди.

Релаксация

Прямое воздействие

Также простым способом для снятия отеков является метод релакса. Вам необходимо просто ровно лечь. По желанию вы можете включить приятную музыку. При этом поверхность должна быть ровной и комфортной. Сконцентрируйте ваше дыхание. Оно должно оставаться ровным и спокойным. Затем задержите дыхание и медленно делайте выдох.

На нашем теле находится ряд точек, нажимая на которые вы можете уменьшить болевые ощущения. Для того, чтобы убрать отечность на лице, вам необходимо плавными движениями массировать верхний край ушной раковины. Надавливайте на нее в течение 30-60 секунд. Такой самомассаж поможет вам почувствовать себя бодрее и забыть об отеках.

Напомним,