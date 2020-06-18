Как избавиться от отеков на лице: ТОП-3 эффективных упражнения
Отеки на лице - задержанная жидкость, которая чаще всего проявляется в виде припухлостей для лице либо теле.
Наклоны головы
Подобное упражнение легко выполнять, сидя на стуле. Для этого вам нужно наклонять голову в разные стороны. Вместе с тем при наклоне влево нужно одновременно поднять левую руку, затем аналогично сделать и со второй стороной. Выполнять упражнение нужно 10 раз. Если вы сидите, попробуйте сделать альтернативное упражнение. Скрестите руки в замок на затылке. Далее постепенно опускайте голову, пока та не коснется подбородком груди.
Релаксация
Прямое воздействие
На нашем теле находится ряд точек, нажимая на которые вы можете уменьшить болевые ощущения. Для того, чтобы убрать отечность на лице, вам необходимо плавными движениями массировать верхний край ушной раковины. Надавливайте на нее в течение 30-60 секунд. Такой самомассаж поможет вам почувствовать себя бодрее и забыть об отеках.
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