Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины

Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины

Бывает так, что вы проснулись однажды утром - и заметили: под глазами отеки больших масштабов.

Задержка жидкости

Сразу возникает вопрос: как от них избавиться и можно ли решить этот вопрос действительно быстро. Однако, лучше решать не проблему , а причину. Следовательно, важно узнать, почему же они прежде всего возникают.

Обычно задержка жидкости связана с гормональным сбоем либо беременностью. Также жидкость может задерживаться при повышенной любви к соленым продуктам, а также регулярном потреблении алкоголя.

Плохое питание

Хроническая усталость

Под плохим питанием в первую очередь подразумевается дисбаланс КБЖУ. Для начала попробуйте сократите количества соли, которую вы потребляете. К примеру, полностью избавиться от маринованных продуктов. Также важно ограничить потребление сахара и быстрых углеводов: мучного и сдобы. Чтобы восстановить баланс положительных калорий, добавьте в рацион клетчатку.

Когда организм находится в регулярном стресс, то жидкость просто не успевает покидать тело. Она постепенно накапливается в явных участках тела: лице - в частности, в виде мешком под ногами. Самый простой способ - минимизировать количество стрессов и перестать напрягать нервную систему.

Плохой сон

Зачастую наиболее распространенной причиной локализации синяков под глазами является именно недосып. Помните: наиболее оптимальные часы для сна - с 22 и до 6-7 утра. В этом промежутке организм максимально готов восстановить свои силы, перезагрузиться и начать работать с новыми силами.

Напомним,