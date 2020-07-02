Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины
Бывает так, что вы проснулись однажды утром - и заметили: под глазами отеки больших масштабов.
Задержка жидкости
Обычно задержка жидкости связана с гормональным сбоем либо беременностью. Также жидкость может задерживаться при повышенной любви к соленым продуктам, а также регулярном потреблении алкоголя.
Плохое питание
Хроническая усталость
Когда организм находится в регулярном стресс, то жидкость просто не успевает покидать тело. Она постепенно накапливается в явных участках тела: лице - в частности, в виде мешком под ногами. Самый простой способ - минимизировать количество стрессов и перестать напрягать нервную систему.
Плохой сон
Зачастую наиболее распространенной причиной локализации синяков под глазами является именно недосып. Помните: наиболее оптимальные часы для сна - с 22 и до 6-7 утра. В этом промежутке организм максимально готов восстановить свои силы, перезагрузиться и начать работать с новыми силами.
Напомним,