Какие стрелки выбрать для разных форм глаза: главные хитрости
Стрелки - отличный способ сделать акцент на глазах и подчеркнуть их красоту для каждой девушки. Главное - выбрать правильную форму, которая не испортит, а приукрасит.
Миндалевидные
Закругленная форма глаз - наиболее красивая форма для рисования стрелок. При таких данных стрелка любой длины будет выглядеть весьма выигрышно. Главное - не бояться экспериментировать. Попробуйте как длинные широкие стрелки, так и короткие заостренные. Любое сочетание с подобной формой глаз поможет вам сделать яркий акцент на них.
Маленькие
Круглые
Для обладательниц круглых глазок необходимо использовать только темные цвета как в подводках, так и в карандашах: они визуально помогут уменьшить глаза. Также помните о том, что вам необходимо тщательно проработать карандашом слизистые глаза как сверху, так и снизу. К счастью, эту форму глаз легко видоизменить в миндалевидную. Достаточно просто приподнимать хвостик стрелки вверх.