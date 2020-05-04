Какие стрелки выбрать для разных форм глаза: главные хитрости

4 мая 2020 11:00 Антонина Старовойт
Какие стрелки выбрать для разных форм глаза: главные хитрости
Какие стрелки выбрать для разных форм глаза: главные хитрости
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Стрелки - отличный способ сделать акцент на глазах и подчеркнуть их красоту для каждой девушки. Главное - выбрать правильную форму, которая не испортит, а приукрасит.

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Сегодня мы расскажем, какие стрелки стоит выбрать каждой девушки исходя из их формы глаз. 

Миндалевидные 

Закругленная форма глаз - наиболее красивая форма для рисования стрелок. При таких данных стрелка любой длины будет выглядеть весьма выигрышно. Главное - не бояться экспериментировать. Попробуйте как длинные широкие стрелки, так и короткие заостренные. Любое сочетание с подобной формой глаз поможет вам сделать яркий акцент на них. 

Маленькие 

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Небольшие глаза - не повод для комплексов. Если у вас маленькие глазки, то четкие и острые линии точно не ваш вариант. Таким образом вы только подчеркиваете их небольшой размер. Лучше всего отдать предпочтение мягким, растушеванным линиям, которые нужно начинать рисовать от внутреннего уголка, а кончики стрелки необходимо по максимуму удлинить. Для более яркого эффекта пройдитесь карандашом белого цвета по слизистой глаза. 

Круглые 

Для обладательниц круглых глазок необходимо использовать только темные цвета как в подводках, так и в карандашах: они визуально помогут уменьшить глаза. Также помните о том, что вам необходимо тщательно проработать карандашом слизистые глаза как сверху, так и снизу. К счастью, эту форму глаз легко видоизменить в миндалевидную. Достаточно просто приподнимать хвостик стрелки вверх.

Глубоко посаженные 

Для девушек с глубоко посаженными глазами экспериментировать с подводками противопоказано. В их случае стоит прежде всего прибегнуть к классическому варианту стрелок. Лучше все же отдать предпочтение более узкой линии, а также телесным теням, которые визуально сделают глаза менее далекими друг от друга. 
 
Напомним, 

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