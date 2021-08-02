Как избавиться от отеков и синяков под глазами: советы косметолога

Как избавиться от отеков и синяков под глазами

Какие утренние процедуры способны помочь избавиться отеков и синяков под глазами - читайте в нашем материале.

Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман и Анатолий Анатолич провели собственное бьюти-расследование. Журналисты утренней программы испытали на себе кучу лайфхаков от отеков, которые нашли на просторах интернета. Однако, ни замороженные ложки, ни мазь от геморроя, ни даже чайные пакетики – видимого результата не дали.

Фактически все эти действия направлены на то, чтобы сделать спазм сосудов. Однако его действие достаточно кратковременное, – объясняет врач-косметолог.

Поэтому специалист советует заменить эксперименты методами, которые точно помогут эффективно и быстро избавиться от синяков и отека на лице.

Первый и самый популярный из них – патчи. Важно хранить их в холодильнике, для того чтобы они слегка спазмировали сосуды:

Всегда обращайте внимание на их состав. Чтобы в составе были кофеин и гиалуроновая кислота. Тогда эти патчи будут работать, – советует косметолог.

Эффект будет заметно уже через 15-20 минут.

Второй способ от косметолога – лед.

Мы имеем возможность сузить сосуды за счет действия холода. Тонизировать кожу. Очень важно при работе со льдом не останавливаться. Нужно все время двигать его по лицу – от центра к периферии, – рассказала косметолог.

Переходим к лимфодренажному массажу. Врач-косметолог шокирует – всего 1-2 минуты такого массажа каждое утро – и о мешках под глазами можно забыть!

Первое упражнение называется «помпаж». Надо нажимать пальчиками, двигая их вокруг глаз – 10 раз. Второе упражнение – «восьмерка». Указательным пальцем делать восьмерку, центром которой будет переносица. Хорошо если эту зону вы смажете каким-то кремом для глаз, чтобы скольжение было лучшее. И снова сделать 10 нажатий пальчиками, – поделилась косметолог.

Журналисты «Ранку з Україною» подтвердили эффективность процедур. Но главное в этом деле – регулярность.