Идеальные купальники звезд: Настя Каменских их для себя шьет, а Дорофеева больше не фоткается в черном – фото Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Лето в самом разгаре – звезды все как одна переоделись в купальники! Какие же цвета и модели предпочитают украинские знаменитости - читайте в материале.