Идеальные купальники звезд: Настя Каменских их для себя шьет, а Дорофеева больше не фоткается в черном – фото

28 июля 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Идеальные купальники звезд: Настя Каменских их для себя шьет, а Дорофеева больше не фоткается в черном – фото
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Лето в самом разгаре – звезды все как одна переоделись в купальники! Какие же цвета и модели предпочитают украинские знаменитости - читайте в материале.

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В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» ведущие Григорий Герман и Мария Мельник выяснили, почему певица DOROFEEVA больше не публикует фото в одном купальнике, а NK | Настя Каменских их для себя шьет сама.

Звезды украинского шоу-бизнеса постоянно следят за пляжной модой. Например, певица DOROFEEVA делает это не для себя, а ради своих поклонников.

Когда я 2 сезона подряд выкладывала фотографию в черном купальнике, мне писали: «Ты что, не можешь купить новый?» Все так возмутились! Мне было так неприятно, ведь это мой любимый купальник!

Удивлять аудиторию – теперь часть моей работы, – рассказала DOROFEEVA. – И, если честно, я полюбила менять купальники. У меня есть разноцветные, разных форм, но главное – яркие!

Звездный детектив гипершоу «МАСКА» NK | Настя Каменских относится к вопросу выбора купальника очень тщательно.

Для меня это огромная проблема, потому что мне не все подходят. Поэтому купальники я себе шью. Верх может быть любым, а если говорить про низ – у меня есть одна любимая форма, вы можете увидеть её на всех фотографиях в Инстаграме, – комментирует звезда.

Именно фотографии артистки в купальнике не раз становились поводом для обсуждения. Как и фото в купальнике из последнего отдыха Оли Цибульской.

Я взяла с собой 3 купальника, выставила в них фото, за что получила кучу хейта. Всех удивило, как можно на пляже фоткаться в купальнике, – рассказывает судья шоу «Співають всі!» Оля Цибульская. – Но у меня очень стильные купальники: черный, черный с белым и голубой. В этом году у меня был очень классный вязаный, он очень круто сел и было видно, что я после шести не ела.

Если хочется оставаться в тренде этого года, звезды рекомендуют выбирать яркие, но однотонные купальники, классические фасоны и вязаные модели.

Напомним,

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