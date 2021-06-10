Модная обувь лето 2021: стилист советует обратить внимание на эти модели

10 июня 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Модная обувь лето 2021: стилист советует обратить внимание на эти модели
Модная обувь лето 2021: стилист советует обратить внимание на эти модели
pixabay.com

Низкий ход, платформа или каблук? Какая обувь в тренде летом 2021 года?

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Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, на какие модели стоит обратить внимание при выборе идеальной летней пары обуви. Мастхэв этим летом, говорят стилисты, – все на низком ходу: сандалии, шлепки, сабо и вьетнамки.

Главный обувной тренд этого лета – комфорт, – говорит стилист Елена Мудренко. – Карантин внес свои изменения, все привыкли к удобству, и никто не хочет от этого отказываться. Поэтому дизайнеры начали делать комфортную обувь.

Например, в тренде этим летом сандалии в рыбацком стиле с толстыми лямками. Или греческие сандалии, которые подойдут абсолютно ко всему и любому типу фигуры. Если же вы хотите добавить несколько сантиметров к росту, обратите внимание на пары с острыми носками.

Они визуально будут удлинять фигуру, – объясняет стилист в программе «Ранок з Україною». – Конечно, каблуки также актуальны, если вы хотите вытянуть рост.

Если же вы фанат удобных кроссовок, то на лето лучше выбирать модели из ткани, в которых не будет жарко.

Напомним,

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