Эксперт назвал привычки, которые объединяют гениальных людей

1 июня 2021 09:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Эксперт назвал привычки, которые объединяют гениальных людей
Эксперт назвал привычки, которые объединяют гениальных людей
pixabay.com

Американский ученый Крейг Райт считает, что школьные оценки переоценены, а все гении имеют схожие привычки.

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Профессор, который преподает историю и теорию музыки в Йельском университете, больше 20 лет читает курс гениальности. В нем студентам предлагается проанализировать биографии людей, которые вошли в историю благодаря своим открытиям.

Формула гения

Крейг Райт даже разработал так называемую формулу гения, которая высчитывается по значимости влияния человека на других людей и изменениям, которые были спровоцированы этим человеком в дальнейшем. 

Для меня гениями являются люди, оказывающие влияние на других людей, и уровень IQ здесь играет малую роль. Мы знаем Нобелевских лауреатов, которые получили премию со средним IQ 120 или 115.

Скрытые привычки гениев

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В ходе изучения биографий гениев, профессор выделил  привычки, которые характерны для умных людей. Среди них трудовая этика, устойчивость, оригинальное мышление, детское воображение, любопытство, страсть, желание бросить вызов, бунтарство, подготовка, одержимость идеей, способность расслабляться. 

Напомним,

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