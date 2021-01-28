Уровень IQ влияет на склонность к изменам
Почему мужчины и женщины изменяют? Теперь этот вопрос изучают и ученые.
Исследование, проведенное в Кинси (Университет Индианы, США) пролило свет на зависимость склонности к предательству от уровня интеллекта.
Таким образом пол человека перестал быть основополагающим фактором вероятных измен.
Ученые решили проверить, имеет ли влияние на сексуальное поведение уровень IQ.
Исследование провели оперативно, а его результаты опубликовали в профильном журнале Social Psychology Quarterly. Выводы однозначны: чем выше у мужчины интеллект, тем меньше он склонен к изменам в серьезных отношениях.
Мы выяснили, что умные мужчины больше ценят моногамию, чем мужчины с низким уровнем интеллекта.
Что касается женщин, то в ходе исследования определить связь между IQ и склонностью к изменам не удалось.
Напомним,