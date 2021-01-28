Уровень IQ влияет на склонность к изменам

Уровень IQ влияет на его склонность к изменам

Почему мужчины и женщины изменяют? Теперь этот вопрос изучают и ученые.

Исследование, проведенное в Кинси (Университет Индианы, США) пролило свет на зависимость склонности к предательству от уровня интеллекта.

Еще в 2013 году ученые из США сообщили, что уровень измен постоянно возрастает, за последние несколько десятилетий количество изменников выросло на 40 процентов (только за счет женщин, количество мужчин-предателей осталось прежним).

Таким образом пол человека перестал быть основополагающим фактором вероятных измен.

Ученые решили проверить, имеет ли влияние на сексуальное поведение уровень IQ.

Исследование провели оперативно, а его результаты опубликовали в профильном журнале Social Psychology Quarterly. Выводы однозначны: чем выше у мужчины интеллект, тем меньше он склонен к изменам в серьезных отношениях.

Автор исследования доктор Сатоши Каназава из Лондонской школы экономики и политических наук использовал для своей работы данные двух глобальных американских опросов, в которых поучаствовали как подростки, так и взрослые.

Мы выяснили, что умные мужчины больше ценят моногамию, чем мужчины с низким уровнем интеллекта.

Что касается женщин, то в ходе исследования определить связь между IQ и склонностью к изменам не удалось.

Напомним,