Ученые назвали главную причину мужской измены: неожиданные результаты
Чтобы понять, почему мужчины предают своих возлюбленных, ученые провели исследование.
Для своего исследования специалист нашел 200 неверных мужчин и каждого попросил откровенно ответить, что же побудило его к таким действиям. В итоге 48% мужчин ответили, что на предательство их потянуло из-за эмоциональной неудовлетворенности в отношениях с супругой.
Мужчины тоже чувствительны, хотя сразу так и не скажешь. Они не такие, как думают в обществе. Мужчина нуждается в похвале, восхищении. Если он недополучает этого в семье, то пытается найти,– подчеркнул Гарри Ньюмен.
Мужчина может изменить с любой женщиной, степень ее физической привлекательности играет второстепенную роль, а иногда вообще не играет никакой роли. 80% опрошенных мужчин признались, что их любовница была менее привлекательна, чем жена. Это еще раз доказывает, что в корне измены кроется не сексуальная, а эмоциональная неудовлетворённость.
Напомним,