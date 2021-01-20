Ученые назвали главную причину мужской измены: неожиданные результаты

20 января 2021 23:00 Алла Лысак
Ученые назвали главную причину мужской измены: неожиданные результаты
Ученые назвали главную причину мужской измены: неожиданные результаты
pixabay.com

Чтобы понять, почему мужчины предают своих возлюбленных, ученые провели исследование.

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Автором эксперимента стал Гарри Ньюмен, он известный психолог и автор нашумевшего в свое время бестселлера Правда об измене.

Для своего исследования специалист нашел 200 неверных мужчин и каждого попросил откровенно ответить, что же побудило его к таким действиям. В итоге 48% мужчин ответили, что на предательство их потянуло из-за эмоциональной неудовлетворенности в отношениях с супругой.

Мужчины тоже чувствительны, хотя сразу так и не скажешь. Они не такие, как думают в обществе. Мужчина нуждается в похвале, восхищении. Если он недополучает этого в семье, то пытается найти,
– подчеркнул Гарри Ньюмен. 

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В рамках опроса психолог узнал и то, что около 40% измен случаются с коллегами по работе, но и это неудивительно, а даже закономерно, ведь представители сильного пода признались – именно в офисе они получают похвалу и признание.

Мужчина может изменить с любой женщиной, степень ее физической привлекательности играет второстепенную роль, а иногда вообще не играет никакой роли. 80% опрошенных мужчин признались, что их любовница была менее привлекательна, чем жена. Это еще раз доказывает, что в корне измены кроется не сексуальная, а эмоциональная неудовлетворённость.

Напомним,

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отношения Измена ученые токсичные отношения предательство

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