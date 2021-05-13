5 правил для восстановления здоровья кишечника

Кишечник является очень важным органом, который влияет не только на пищеварительные процессы, но и на иммунитет и даже уровень стресса.

Если заметили, что кишечник не в порядке, начните придерживаться рекомендаций медиков.

Не ешьте то, что нельзя

Увеличьте количество полезных бактерий

Если у вас есть какие-то пищевые аллергии или непереносимости, то нежелательные продукты следует исключить из рациона, иначе можете спровоцировать воспаление кишечника.

Количество полезных бактерий в кишечнике позволяет увеличить употребление определенных продуктов, например, кефира или квашенной капусты.

Замените кофе на чай

В чае меньше кофеина, как раз достаточно, чтобы получить заряд энергии, но не навредить организму.

Питайтесь правильно

Высыпайтесь

Для здоровья кишечника вы должны получать достаточно белков, жиров и клетчатки, содержащейся в овощах. Питайтесь дробно, готовьте еду самостоятельно и лишь изредка позволяйте себе фаст-фуд (как исключение).

Здоровый сон положительно влияет на здоровье кишечника, поэтому ежедневно отдыхайте не менее 7 часов.

Напомним,