5 правил для восстановления здоровья кишечника

13 мая 2021 11:55 Алла Лысак
5 правил для восстановления здоровья кишечника
5 правил для восстановления здоровья кишечника
pixabay.com

Кишечник является очень важным органом, который влияет не только на пищеварительные процессы, но и на иммунитет и даже уровень стресса.

Если заметили, что кишечник не в порядке, начните придерживаться рекомендаций медиков. 

Не ешьте то, что нельзя 

Читайте такжеАнтитренды 2021 года: вещи, которые окончательно вышли из моды
Если у вас есть какие-то пищевые аллергии или непереносимости, то нежелательные продукты следует исключить из рациона, иначе можете спровоцировать воспаление кишечника. 

Увеличьте количество полезных бактерий

Количество полезных бактерий в кишечнике позволяет увеличить употребление определенных продуктов, например, кефира или квашенной капусты. 

Замените кофе на чай

В чае меньше кофеина, как раз достаточно, чтобы получить заряд энергии, но не навредить организму. 

Питайтесь правильно

Читайте такжеТОП-3 причины добавить больше соли в ваш рацион питания
Для здоровья кишечника вы должны получать достаточно белков, жиров и клетчатки, содержащейся в овощах. Питайтесь дробно, готовьте еду самостоятельно и лишь изредка позволяйте себе фаст-фуд (как исключение).

Высыпайтесь

Здоровый сон положительно влияет на здоровье кишечника, поэтому ежедневно отдыхайте не менее 7 часов. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье здоровье и красота советы врача кишечная палочка иммунитет

Материалы по теме

Магнитные бури 13 мая 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 13 мая 2021 в Украине
Чем опасен индийский штамм коронавируса
Наука и техника

Чем опасен индийский штамм коронавируса
Ученые объяснили, почему у женщин часто слоятся ногти
Lifestyle

Ученые объяснили, почему у женщин часто слоятся ногти
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 12 выпуск от 06.05.2021
Телешоу

Мисливці за дивами: смотреть онлайн 12 выпуск от 06.05.2021

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK