5 правил для восстановления здоровья кишечника
Кишечник является очень важным органом, который влияет не только на пищеварительные процессы, но и на иммунитет и даже уровень стресса.
Если заметили, что кишечник не в порядке, начните придерживаться рекомендаций медиков.
Не ешьте то, что нельзя
Увеличьте количество полезных бактерий
Количество полезных бактерий в кишечнике позволяет увеличить употребление определенных продуктов, например, кефира или квашенной капусты.
Замените кофе на чай
В чае меньше кофеина, как раз достаточно, чтобы получить заряд энергии, но не навредить организму.
Питайтесь правильно
Высыпайтесь
Здоровый сон положительно влияет на здоровье кишечника, поэтому ежедневно отдыхайте не менее 7 часов.
Напомним,