Пасхальное приветствие 2021
Что нужно говорить на Пасху 2021 вместо приветствия?
Как здороваются на Пасху
Даже приветствие в этот день особенное, встретив знакомого на улице, следует сказать:
Христос Воскрес!Здороваются так люди с вечера субботы, когда в храмах проводят первые службы с освящением пасок и крашанок.
После ночной службы в воскресенье утром приветствуют друг друга такими словами все верующие украинцы, даже если в храм вы решили не идти.
Как нужно отвечать на приветствие на Пасху
Воистину Воскрес!
Эти слова выражают радость, именно так здоровались друг с другом апостолы, неся друг другу благую весть о воскрешении спасителя.
Счастливой Пасхи!
Напомним,