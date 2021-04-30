Пасхальное приветствие 2021

Как нужно здороваться на Пасху

Что нужно говорить на Пасху 2021 вместо приветствия?

Как здороваются на Пасху

Пасха — это особенный праздник со множеством традиций!

Даже приветствие в этот день особенное, встретив знакомого на улице, следует сказать:

Христос Воскрес!

Здороваются так люди с вечера субботы, когда в храмах проводят первые службы с освящением пасок и крашанок.

После ночной службы в воскресенье утром приветствуют друг друга такими словами все верующие украинцы, даже если в храм вы решили не идти.

Как нужно отвечать на приветствие на Пасху

Если с вами поздоровались словами «Христос Воскрес!», то ответить следует:

Воистину Воскрес!

Эти слова выражают радость, именно так здоровались друг с другом апостолы, неся друг другу благую весть о воскрешении спасителя.

Счастливой Пасхи!

Напомним,