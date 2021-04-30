Пасхальное приветствие 2021

30 апреля 2021 15:30 Алла Лысак
Пасхальное приветствие 2021
Как нужно здороваться на Пасху
pixabay.com

Что нужно говорить на Пасху 2021 вместо приветствия?

Как здороваются на Пасху 

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Пасха — это особенный праздник со множеством традиций!

Даже приветствие в этот день особенное, встретив знакомого на улице, следует сказать:

Христос Воскрес!
Здороваются так люди с вечера субботы, когда в храмах проводят первые службы с освящением пасок и крашанок. 

После ночной службы в воскресенье утром приветствуют друг друга такими словами все верующие украинцы, даже если в храм вы решили не идти. 

Как нужно отвечать на приветствие на Пасху

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Если с вами поздоровались словами «Христос Воскрес!», то ответить следует:

Воистину Воскрес!

Эти слова выражают радость, именно так здоровались друг с другом апостолы, неся друг другу благую весть о воскрешении спасителя. 

Счастливой Пасхи!

Напомним,

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