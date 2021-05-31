Как выбрать спаржу, чтобы получить максимум пользы, и с чем ее лучше готовить
Спаржа – овощ, который только завоевывает украинских потребителей. Однако сегодня он актуален, как никогда, ведь имеет минимум калорий и легко усваивается.
Более того, спаржа даже помогает пережить похмелье! Ведущие «Ранку з Україною» на канале «Украина» Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик рассказали, сколько стоит спаржа, как правильно ее выбирать и с чем готовить.
Различают три основных вида спаржи: белая, зеленая и фиолетовая. Белая спаржа слаще и нежнее, но содержит меньше клетчатки, чем зеленая. А вот фиолетовая – содержит много природных сахаров.
В фиолетовой спарже большое содержание йода, поэтому она имеет такой окрас. А еще в ней чуть больше определенных каротиноидов, – рассказала диетолог и генетик Людмила Гончарова. – Среди положительных свойств спаржи есть то, что она выводит токсины из организма. В Корее даже была исследовательская работа по поводу спаржи и было отмечено, что она снижает интоксикационное состояние человека и в том числе способствует пост похмельному синдрому.
Съедать этого дорогого продукта за раз можно до двухсот пятидесяти граммов. Деликатный вкус спаржи хорошо сочетается с яйцами, беконом, креветками, курицей, говядиной, служит основой для пасты.
Напомним,