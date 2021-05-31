Как выбрать спаржу, чтобы получить максимум пользы, и с чем ее лучше готовить

Как выбрать спаржу, чтобы получить максимум пользы и с чем ее лучше готовить

Спаржа – овощ, который только завоевывает украинских потребителей. Однако сегодня он актуален, как никогда, ведь имеет минимум калорий и легко усваивается.

В одном стебле спаржи – всего четыре калории! Этот овощ на 90% состоит из воды, содержит витамины A, B, C, E, калий, цинк, фолиевую кислоту и редко вызывает аллергические реакции. Во всем мире сезоном спаржи считается весна, когда из-под земли появляются первые сочные побеги. Но на украинских прилавках красуется импортная, преимущественно мексиканская спаржа. Поэтому цена на нее кусается. От 190 гривен за пучок и выше! Поэтому выбирать ее надо крайне внимательно.

Более того, спаржа даже помогает пережить похмелье! Ведущие «Ранку з Україною» на канале «Украина» Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик рассказали, сколько стоит спаржа, как правильно ее выбирать и с чем готовить.

Различают три основных вида спаржи: белая, зеленая и фиолетовая. Белая спаржа слаще и нежнее, но содержит меньше клетчатки, чем зеленая. А вот фиолетовая – содержит много природных сахаров.

В фиолетовой спарже большое содержание йода, поэтому она имеет такой окрас. А еще в ней чуть больше определенных каротиноидов, – рассказала диетолог и генетик Людмила Гончарова. – Среди положительных свойств спаржи есть то, что она выводит токсины из организма. В Корее даже была исследовательская работа по поводу спаржи и было отмечено, что она снижает интоксикационное состояние человека и в том числе способствует пост похмельному синдрому.

Но несмотря на цвет стебля, всю спаржу выбирают по свежести побегов. Они должны быть сочными и упругими. Побеги – прямые и равные. Идеальная длина стебля спаржи – 22 сантиметра, а диаметр 16-26 миллиметров.

Съедать этого дорогого продукта за раз можно до двухсот пятидесяти граммов. Деликатный вкус спаржи хорошо сочетается с яйцами, беконом, креветками, курицей, говядиной, служит основой для пасты.

Напомним,