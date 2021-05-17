Ненормированный рабочий день влияет на продолжительность жизни
И не лучшим образом!
Эксперты указали, что для среднестатистического человека опасным порогом являются 50 рабочих часов в неделю, после его преодоления могут начаться серьезные проблемы.
Вероятность инсульта при таком рабочем ритме возрастает на 35%, а риск смерти от ишемической болезни сердца — на 17%.
Число людей, которые слишком много времени проводят за работой, постоянно растет. Сегодня уже каждый десятый житель Земли имеет переработку.
Напомним,