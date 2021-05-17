Ненормированный рабочий день влияет на продолжительность жизни

17 мая 2021 15:10 Алла Лысак
Ненормированный рабочий день влияет на продолжительность жизни
Ненормированный рабочий день влияет на продолжительность жизни
pixabay.com

И не лучшим образом!

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Постоянные переработки вредны, об этом сообщается в новом докладе врачей Всемирной организации здравоохранения. 

Эксперты указали, что для среднестатистического человека опасным порогом являются 50 рабочих часов в неделю, после его преодоления могут начаться серьезные проблемы.

Вероятность инсульта при таком рабочем ритме возрастает на 35%, а риск смерти от ишемической болезни сердца — на 17%.

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Исследователи отметили, что особенно сильно переработка сказывается на мужчинах, на них приходится 73% смертей, в которых свою роль сыграла в том числе напряженная работа.

Число людей, которые слишком много времени проводят за работой, постоянно растет. Сегодня уже каждый десятый житель Земли имеет переработку.

Напомним,

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