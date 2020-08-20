Какие вредные привычки убивают ваши почки: ТОП-3 причины
Почки – важный орган в нашем теле, который отвечает за фильтрацию всего организма.
Курение
Курение – это в принципе ужасная привычка, которая в целом вредит организму. При сгорании табака никотин и смолы ухудшают проницаемость мембраны. В следствие этого в мочу попадают белки, а таким образом развивается почечная недостаточность. Также это повышает риск раковых заболеваний.
Алкоголь
Недосып
Во время сна весь организма полностью должен восстановиться. Это касается и почек. А вот если вы систематически недосыпаете, то вам грозит повышенное давление. Оно же, в свою очередь, провоцирует развитие почечной недостаточности.
Напомним,