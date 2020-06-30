ТОП-4 привычки, от которых стоит отказаться, чтобы изменить жизнь

30 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 привычки, от которых стоит отказаться, чтобы изменить жизнь
ТОП-4 привычки, от которых стоит отказаться, чтобы изменить жизнь
pixabay.com

Жизнь любит авантюристов и оптимистов. Эти два базиса толкают вас на положительные изменения, и даже неудача не сможет сломать ваш крепкий дух и желание быть счастливой.

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Однако, часто на пути к счастью и гармонии стоят навязанные социумом привычки, которые вносят только деструктив в наши жизни. Прежде всего необходимо избавиться от него. А уже потом начать выстраивать заново вашу судьбу, без токсичных социальных привычек и лишнего негатива. Предлагаем первым делом избавиться от следующего. 

Чужое одобрение 

Наши жизни во многом завязаны на чужом одобрении. Семья, друзья, коллеги по работе - этот список можно продолжать еще долго, но факт будет оставаться фактом: чаще первее мы переживаем на мнение людей о нас, чем о собственном благополучии. Именно поэтому вы попросту не можете быть собой. А это уже чревато проблемами внутренними: заниженной самооценкой, неуверенностью и перманентными меланхолиями. 

Привычка оправдываться 

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Не нужно оправдываться перед всеми подряд. Часто вы делаете это c целью того, чтобы попросту сгладить конфликт и не отстаивать вашу сторону. Однако, нельзя все время играть в сторону оппонента. Если вы не научитесь защищать себя самостоятельно, этого не сделает никто. 

Зависть 

Часто мы даже не можем контролировать эту деструктивную эмоцию. Зависть в нам порождают люди, которые уже чего-то добились. Вот только знаете, в чем их секрет? Пока вы давились завистью, этот человек работал над собой и своими достижениями. Попробуйте сделать аналогичное - результаты не заставят вас ждать. 

Субъективные ожидания

Не стоит возлагать ожидания на ситуацию либо даже человека, если вы полностью не можете на нее влиять. Обычно такие надежды заканчиваются неоправданными ожиданиями и плохим настроением. Особенно, если возлагать повышенные ожидания на человеки. Все мы, люди, создания переменчивые и индивидуальные. Поэтому предугадать поведение кого-либо - игра в рулетку. 

Напомним, 

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