ТОП-4 привычки, от которых стоит отказаться, чтобы изменить жизнь
Жизнь любит авантюристов и оптимистов. Эти два базиса толкают вас на положительные изменения, и даже неудача не сможет сломать ваш крепкий дух и желание быть счастливой.
Чужое одобрение
Наши жизни во многом завязаны на чужом одобрении. Семья, друзья, коллеги по работе - этот список можно продолжать еще долго, но факт будет оставаться фактом: чаще первее мы переживаем на мнение людей о нас, чем о собственном благополучии. Именно поэтому вы попросту не можете быть собой. А это уже чревато проблемами внутренними: заниженной самооценкой, неуверенностью и перманентными меланхолиями.
Привычка оправдываться
Зависть
Часто мы даже не можем контролировать эту деструктивную эмоцию. Зависть в нам порождают люди, которые уже чего-то добились. Вот только знаете, в чем их секрет? Пока вы давились завистью, этот человек работал над собой и своими достижениями. Попробуйте сделать аналогичное - результаты не заставят вас ждать.
Субъективные ожидания
Не стоит возлагать ожидания на ситуацию либо даже человека, если вы полностью не можете на нее влиять. Обычно такие надежды заканчиваются неоправданными ожиданиями и плохим настроением. Особенно, если возлагать повышенные ожидания на человеки. Все мы, люди, создания переменчивые и индивидуальные. Поэтому предугадать поведение кого-либо - игра в рулетку.
Напомним,