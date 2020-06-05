ТОП-3 повседневные привычки, которые портят вашу внешность

Если о вреде курения и алкоголя знают все, то о менее негативных на первый взгляд привычках осведомлен далеко не каждый.

Снимать самостоятельно лак с ногтей

Советуем вам прекратить заниматься подобными активностями. В противном случае, можете не удивляться, откуда у вас будут возникать вопросы к своей внешности

Привычка не доходить до мастера для снятия гель-лака очень пагубна. На самом деле, многие девушки часто грешат подобной слабостью. Однако такой подход к уходу за своими ногтями уже в очень скором времени может негативно сказаться на ногтевой пластине. Она станет более тонкой и ломкой. Следом за этим ногти могут изменить цвет и даже покрыться очевидными признаками воспаления.

Трогать лицо руками

Кусать губы

Каждый час человек прикасается к своему лицу до 25 раз. Происходит это совершенно непроизвольно. Однако эту привычку стоит все же взять на контроль. Дело в том, что на наших руках содержится большое количество микробов, которое вредит кожному покрову. Даже при тщательной обработке рук антисептиком вы не можете быть абсолютно уверенными в их конечной стерильности. А вот прыщи под воздействием такой благоприятной среды очень быстро могут появиться на вашем лице.

Из-за этой привычки не просто мажете помадой зубы, но еще и разрываете тонкую кожу на губах. Если это обусловлено нервами, попробуйте заменить данную привычку на привычку жевать жвачку. Чтобы избавиться от шелушения губ, обязательно пользуйтесь бальзамом и скрабом.

Напомним,