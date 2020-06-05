ТОП-3 повседневные привычки, которые портят вашу внешность
Если о вреде курения и алкоголя знают все, то о менее негативных на первый взгляд привычках осведомлен далеко не каждый.
Снимать самостоятельно лак с ногтей
Привычка не доходить до мастера для снятия гель-лака очень пагубна. На самом деле, многие девушки часто грешат подобной слабостью. Однако такой подход к уходу за своими ногтями уже в очень скором времени может негативно сказаться на ногтевой пластине. Она станет более тонкой и ломкой. Следом за этим ногти могут изменить цвет и даже покрыться очевидными признаками воспаления.
Трогать лицо руками
Кусать губы
Из-за этой привычки не просто мажете помадой зубы, но еще и разрываете тонкую кожу на губах. Если это обусловлено нервами, попробуйте заменить данную привычку на привычку жевать жвачку. Чтобы избавиться от шелушения губ, обязательно пользуйтесь бальзамом и скрабом.
Напомним,