ТОП-3 повседневные привычки, которые портят вашу внешность

5 июня 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 повседневные привычки, которые портят вашу внешность

Если о вреде курения и алкоголя знают все, то о менее негативных на первый взгляд привычках осведомлен далеко не каждый.

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Советуем вам прекратить заниматься подобными активностями. В противном случае, можете не удивляться, откуда у вас будут возникать вопросы к своей внешности

Снимать самостоятельно лак с ногтей 

Привычка не доходить до мастера для снятия гель-лака очень пагубна. На самом деле, многие девушки часто грешат подобной слабостью. Однако такой подход к уходу за своими ногтями уже в очень скором времени может негативно сказаться на ногтевой пластине. Она станет более тонкой и ломкой. Следом за этим ногти могут изменить цвет и даже покрыться очевидными признаками воспаления. 

Трогать лицо руками 

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Каждый час человек прикасается к своему лицу до 25 раз. Происходит это совершенно непроизвольно. Однако эту привычку стоит все же взять на контроль. Дело в том, что на наших руках содержится большое количество микробов, которое вредит кожному покрову. Даже при тщательной обработке рук антисептиком вы не можете быть абсолютно уверенными в их конечной стерильности. А вот прыщи под воздействием такой благоприятной среды очень быстро могут появиться на вашем лице. 

Кусать губы

Из-за этой привычки не просто мажете помадой зубы, но еще и разрываете тонкую кожу на губах. Если это обусловлено нервами, попробуйте заменить данную привычку на привычку жевать жвачку. Чтобы избавиться от шелушения губ, обязательно пользуйтесь бальзамом и скрабом. 

Напомним, 

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