ТОП-5 внешних признаков девушки, которая будет одинокой всегда

15 мая 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 внешних признаков девушки, которая будет одинокой всегда
ТОП-5 внешних признаков девушки, которая будет одинокой всегда
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Наши действия и внешнее их проявление влияют на то, кем и где мы будем не просто через пару лет, а буквально через несколько дней.

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Возможно, вы даже не осознаете того, что уже давно отталкиваете от себя личную жизнь. И проявляется это прежде всего в ваших поступках жестикуляции и мимике. Попробуйте присмотреться к себе. 

У вас часто недовольное лицо 

А если вам еще и говорят об этом, то будьте готовы к тому, что одиночество станет вашим верным спутником. Чаще всего подобное внешнее проявление связано с вашим отношением к жизни. Вспомните, как часто вам одолевают мрачные и негативные мысли. Это не может не оставить отпечаток на вашей мимике. Кстати, это распространенная проблема для многих. Главное - не путать скрытую агрессию и усталость, а работать над своими мыслями. 

У вас неухоженный вид 

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И об этом вам даже никто не должен говорить - вы самостоятельно должны это понять. Вы ведь помните о поговорке, в которой встречают по одежке? Так вот, писалась она точно на реальных событиях. Ваш внешний вид - визитная карточка, которую вы показываете каждому, c кем контактируете. Подумайте еще раз: захочет ли парень обсуждать с вами высокое, если вы попросту неряшливо выглядите?

У вас слишком вызывающая внешность 

Речь идет не о ярком цвете волос. Чаще всего вызывающая внешность проявляется и в откровенной вульгарности, развязности и неумеренности. Кстати, вульгарные девушки наоборот считают, что таким образом им прозе находить мужчин. Однако, если внимание и будет к ним привлечено, то не о каких серьезных намерениях речи быть и не может. 

У вас надменный взгляд 

Высокомерие и взгляд на людей «сверху вниз» также отталкивают всех и каждого от вашей персоны. Если у вас есть привычка считать, что вы слишком хорошо для кого-либо - будьте готовы оставаться такой же, но только вот в одиночестве. Обычно люди не хотят контактировать с человеком, который откровенно ими пренебрегает. 

Напомним, 

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