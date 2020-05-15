ТОП-5 внешних признаков девушки, которая будет одинокой всегда
Наши действия и внешнее их проявление влияют на то, кем и где мы будем не просто через пару лет, а буквально через несколько дней.
У вас часто недовольное лицо
А если вам еще и говорят об этом, то будьте готовы к тому, что одиночество станет вашим верным спутником. Чаще всего подобное внешнее проявление связано с вашим отношением к жизни. Вспомните, как часто вам одолевают мрачные и негативные мысли. Это не может не оставить отпечаток на вашей мимике. Кстати, это распространенная проблема для многих. Главное - не путать скрытую агрессию и усталость, а работать над своими мыслями.
У вас неухоженный вид
У вас слишком вызывающая внешность
Речь идет не о ярком цвете волос. Чаще всего вызывающая внешность проявляется и в откровенной вульгарности, развязности и неумеренности. Кстати, вульгарные девушки наоборот считают, что таким образом им прозе находить мужчин. Однако, если внимание и будет к ним привлечено, то не о каких серьезных намерениях речи быть и не может.
У вас надменный взгляд
Высокомерие и взгляд на людей «сверху вниз» также отталкивают всех и каждого от вашей персоны. Если у вас есть привычка считать, что вы слишком хорошо для кого-либо - будьте готовы оставаться такой же, но только вот в одиночестве. Обычно люди не хотят контактировать с человеком, который откровенно ими пренебрегает.
Напомним,