ТОП-5 вредных привычек, которые все считают полезными
Когда мы говорим о вредных привычках, подразумеваем курение. Но ежедневных действий, вредящих нашей красоте, гораздо больше!
Вы вытираете лицо полотенцемкожи лица даже махровое полотенце покажется очень жестким. Вы можете нанести коже микроскопические травмы, которые в дальнейшем превратятся в морщины. Замените свое махровое полотенце на вафельное, можно использовать бумажные салфетки.
Вы моете посуду губкой
Мокрая губка является оптимальной средой для размножения бактерий, советуем использовать вместо нее мочалки из натурального джута.
Вы держите волосы в полотенце после душа
Вы используете бомбочки для ванны
Слишком долго нежиться в ванне с бомбой нежелательно, ведь в ее состав входят ароматизаторы и красители.
Под угрозой оказывается микрофлора интимной зоны.
Вы храните косметику в ванной
Напомним,