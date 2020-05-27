ТОП-5 вредных привычек, которые все считают полезными

27 мая 2020 09:30 Алла Лысак
ТОП-5 вредных привычек, которые все считают полезными
ТОП-5 вредных привычек, которые все считают полезными

Когда мы говорим о вредных привычках, подразумеваем курение. Но ежедневных действий, вредящих нашей красоте, гораздо больше!

Вы вытираете лицо полотенцем

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Для распаренной кожи лица даже махровое полотенце покажется очень жестким. Вы можете нанести коже микроскопические травмы, которые в дальнейшем превратятся в морщины. Замените свое махровое полотенце на вафельное, можно использовать бумажные салфетки. 

Вы моете посуду губкой

Мокрая губка является оптимальной средой для размножения бактерий, советуем использовать вместо нее мочалки из натурального джута.

Вы держите волосы в полотенце после душа

ТОП-5 вредных привычек, которые все считают полезными

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Промокание волос после душа или ванны является хорошей идеей, но если вы оставите полотенце на волос хотя бы на десять минут... Возникнет эффект сауны и на поверхности кожи головы выделится больше сала. Из-за этого волосы быстрее запачкаются.

Вы используете бомбочки для ванны

Слишком долго нежиться в ванне с бомбой нежелательно, ведь в ее состав входят ароматизаторы и красители.

Под угрозой оказывается микрофлора интимной зоны. 

Вы храните косметику в ванной

ТОП-5 вредных привычек, которые все считают полезными

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Из-за высокой влажности и перепадов температур косметика быстрее стареет и меняет свою структуру. Туалетный столик косметологи настоятельно рекомендуют обустроить в спальне, где микроклимат почти всегда одинаковый.

Напомним,

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