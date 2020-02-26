Боремся с прыщами: 3 средства, которые должны быть в вашей косметичке

26 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Боремся с прыщами: 3 средства, которые должны быть в вашей косметичке
Боремся с прыщами: 3 средства, которые должны быть в вашей косметичке
pixabay.com

На самом деле, косметика тоже может лечить.

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Сегодня мы расскажем о главных средствах , которые составят вам отличную компанию по борьбе с ненавистными прыщиками. 

Цинк

Свойства цинка схожи с антисептиком. Он помогает успокоить воспаления, а также участвует в переработке жирных кислот в верхних слоях кожи. Это ускоряет процесс восстановления. А еще помогает коже активно бороться с нежелательными факторами внешней среды.

Эфирные масла черного дерева, лемонграсса и бергамота

 
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Все три масла отлично справляются с акне. Благодаря их наличию в косметике вам не грозят черные точки и различные высыпания. Помимо этого, они нормализуют работу сальных желез, матируют кожу, увлажняют и защищают.

Салициловая кислота

Благодаря этому компоненту можно с легкостью убрать мертвевший слой кожи и открыть поры для дальнейшего воздействия других активных компонентов крема, сыворотки или тоника.
Напомним,

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