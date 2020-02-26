Боремся с прыщами: 3 средства, которые должны быть в вашей косметичке
26 февраля 2020 12:30
Боремся с прыщами: 3 средства, которые должны быть в вашей косметичке
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На самом деле, косметика тоже может лечить.
средствах , которые составят вам отличную компанию по борьбе с ненавистными прыщиками.
Цинк
Свойства цинка схожи с антисептиком. Он помогает успокоить воспаления, а также участвует в переработке жирных кислот в верхних слоях кожи. Это ускоряет процесс восстановления. А еще помогает коже активно бороться с нежелательными факторами внешней среды.
Эфирные масла черного дерева, лемонграсса и бергамота
Салициловая кислота
Благодаря этому компоненту можно с легкостью убрать мертвевший слой кожи и открыть поры для дальнейшего воздействия других активных компонентов крема, сыворотки или тоника.
Напомним,