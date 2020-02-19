ТОП-3 средства в косметике, от которых немедленно необходимо отказаться
Не вся косметика хороша и действенна.
Сегодня мы расскажем, от какой косметики необходимо отказаться каждой девушке, которая следит за своей кожей и внешним видом.
Дешевые тушь и карандаш для глаз
Не всегда дорогая косметика хорошо работает. Это факт. Но и в случае с дешевым продуктом на качественный результат рассчитывать не стоит. Но если речь идет о глазах, то экономия может быть даже опасной, поскольку воздействует негативно на оболочку глаза. Не скупитесь на товар средней ценовой категории и проверенного производителя.
Блеск для губ
Тональный крем
Универсальный тональный крем, или ВВ — не подходит для круглогодичного использования. Лучше отойти от подобной универсальнсоти и подобрать несколько кремов: для лета (более темный для загорелой кожи и с повышенным SPF), для осени и весны (питательный, выравнивающий тон), для зимы (без увлажнения, ведь на морозе это может быть опасно).
Напомним,