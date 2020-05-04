ТОП-5 повседневных привычек пар, которые останутся вместе надолго
Отношения - ежедневный труд, который совершают двое во благо их союза. Мы часто удивляемся, как пары проносят свои чувства сквозь целые десятилетия. Возможно, все дело в их привычках относительно друг друга.
Вы засыпаете вместе
Тактильный контакт во время сна эмоционально очень сближает партнеров. Тут важно уступать в мелочах каким-то своим интересам для того, чтобы уделить время друг другу. И речь даже не о сексе каждую ночь. Важно просто физически быть рядом глубокой ночью и рано утром. Такой контакт очень сближает пары.
Вы разделяете интересы
Вы признаетесь в любви
Пары, которые сохраняют длительные отношения, никогда не забывают говорить друг другу о своих чувствах. Да, с годами страсть может поутихнуть. И важно, чтобы за ней стояли более крепкие и надежные чувства, чем физические желания. Именно поэтому не стоит стыдиться не только проявления своих чувств, но и желания говорить о них.
Вы обнимаетесь
Любой физический контакт сближает. Объятия, согласно исследованиям группы ученных, повышают уровень эндорфина в крови. А если это еще и ваш родной человек, то дарят ощущение уюта, комфорта и защиты.
Вы фокусируетесь на позитиве
Со временем многое может меняться в ваших отношениях. Конечно, спустя 20 лет внешность уже будет не та, привычки тоже изменятся, окружение очистится от ненужных людей. И важно уметь принимать любые изменения, а не относиться к ним в штыки. Перестаньте вылавливать недостатки во внешности и поведении парня - направьте свое внимание на все то хорошее, что он для вас делает.
Напомним,