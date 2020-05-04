ТОП-5 повседневных привычек пар, которые останутся вместе надолго

4 мая 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 повседневных привычек пар, которые останутся вместе надолго
ТОП-5 повседневных привычек пар, которые останутся вместе надолго
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Отношения - ежедневный труд, который совершают двое во благо их союза. Мы часто удивляемся, как пары проносят свои чувства сквозь целые десятилетия. Возможно, все дело в их привычках относительно друг друга.

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И конечно, отношения не должны превращаться в привычку. Но именно ритуалы для двоих способны дать вашим отношениям шанс претендовать на хэппи-энд в любой долгосрочной перспективе. Самое время узнать, о каких поступках идет речь. 

Вы засыпаете вместе 

Тактильный контакт во время сна эмоционально очень сближает партнеров. Тут важно уступать в мелочах каким-то своим интересам для того, чтобы уделить время друг другу. И речь даже не о сексе каждую ночь. Важно просто физически быть рядом глубокой ночью и рано утром. Такой контакт очень сближает пары. 

Вы разделяете интересы 

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Долгосрочные отношения не работают без общих интересов. Вы можете быть очень разными, интересоваться полярными вещами, но когда у вас есть что-то одно, объединяющее вас. К примеру, просмотры сериалов либо игра в одну приставку. Также попробуйте разнообразить отношения регулярными путешествиями. Этот опыт значительно улучшает связь между партнерами. 

Вы признаетесь в любви 

Пары, которые сохраняют длительные отношения, никогда не забывают говорить друг другу о своих чувствах. Да, с годами страсть может поутихнуть. И важно, чтобы за ней стояли более крепкие и надежные чувства, чем физические желания. Именно поэтому не стоит стыдиться не только проявления своих чувств, но и желания говорить о них. 

Вы обнимаетесь 

Любой физический контакт сближает. Объятия, согласно исследованиям группы ученных, повышают уровень эндорфина в крови. А если это еще и ваш родной человек, то дарят ощущение уюта, комфорта и защиты. 

Вы фокусируетесь на позитиве 

Со временем многое может меняться в ваших отношениях. Конечно, спустя 20 лет внешность уже будет не та, привычки тоже изменятся, окружение очистится от ненужных людей. И важно уметь принимать любые изменения, а не относиться к ним в штыки. Перестаньте вылавливать недостатки во внешности и поведении парня - направьте свое внимание на все то хорошее, что он для вас делает.

Напомним, 

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