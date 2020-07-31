Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Гормональный сбой - весьма неприятное заболевание, которое у каждого может проявляться по-разному.
Сильно грузить себя физическими нагрузками
Спорт - это хорошо, но только если в меру. Чрезмерные физические нагрузки (более 4 раз в неделю) на длительное время приводят к истощению организма. Как следствие - подрываются гормоны и ухудшается их работа.
Диета с отсутствием жиров
Жиры - необходимый для организма источник кислот омега-3 и омега-6. Они отвечают не только за кожу и рост волос. Жиры еще и поддерживают работу гормональной системы. Именно поэтому не забывайте есть рыбу, добавлять масло в салат и принимать внутривенно витамины.
Пользование косметикой с парабенами
Внимательно изучайте состав. В противном случае, ваши гели, лосьоны и шампуни могут стать вашими злейшими врагами. Дело в том, что шампуни, содержащие парабены, могут негативно влиять на гормональный фон. Более того - провоцировать развитие рака.
Забывать о витаминах
К сожалению, для полноценной работы организма тот нуждается в дополнительной помощи. Обычно это витамины D и С. Также вы можете их потреблять вместе с продуктами. Главное - делать это регулярно.
Напомним,