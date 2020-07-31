Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

31 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
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Гормональный сбой - весьма неприятное заболевание, которое у каждого может проявляться по-разному.

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Для кого-то гормональный сбой оборачивается проблемами со сном и частыми перепадами настроения. Кто-то замечает его на фоне быстрого набора лишнего веса. Чтобы избавиться от этой проблемы, обязательно предупредите ее развитие. А провоцируют ее следующие привычки. 

Сильно грузить себя физическими нагрузками 

Спорт - это хорошо, но только если в меру. Чрезмерные физические нагрузки (более 4 раз в неделю) на длительное время приводят к истощению  организма. Как следствие - подрываются гормоны и ухудшается их работа. 

Диета с отсутствием жиров 

Жиры - необходимый для организма источник кислот омега-3 и омега-6. Они отвечают не только за кожу и рост волос. Жиры еще и поддерживают работу гормональной системы. Именно поэтому не забывайте есть рыбу, добавлять масло в салат и принимать внутривенно витамины. 

Пользование косметикой с парабенами 

Внимательно изучайте состав. В противном случае, ваши гели, лосьоны и шампуни могут стать вашими злейшими врагами. Дело в том, что шампуни, содержащие парабены, могут негативно влиять на гормональный фон. Более того - провоцировать развитие рака. 

Забывать о витаминах 

К сожалению, для полноценной работы организма тот нуждается в дополнительной помощи. Обычно это витамины D и С. Также вы можете их потреблять вместе с продуктами. Главное - делать это регулярно. 

Напомним, 

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