Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой - весьма неприятное заболевание, которое у каждого может проявляться по-разному.

Сильно грузить себя физическими нагрузками

Для кого-то гормональный сбой оборачивается проблемами со сном и частыми перепадами настроения. Кто-то замечает его на фоне быстрого набора лишнего веса . Чтобы избавиться от этой проблемы, обязательно предупредите ее развитие. А провоцируют ее следующие привычки.

Спорт - это хорошо, но только если в меру. Чрезмерные физические нагрузки (более 4 раз в неделю) на длительное время приводят к истощению организма. Как следствие - подрываются гормоны и ухудшается их работа.

Диета с отсутствием жиров

Жиры - необходимый для организма источник кислот омега-3 и омега-6. Они отвечают не только за кожу и рост волос. Жиры еще и поддерживают работу гормональной системы. Именно поэтому не забывайте есть рыбу, добавлять масло в салат и принимать внутривенно витамины.

Пользование косметикой с парабенами

Внимательно изучайте состав. В противном случае, ваши гели, лосьоны и шампуни могут стать вашими злейшими врагами. Дело в том, что шампуни, содержащие парабены, могут негативно влиять на гормональный фон. Более того - провоцировать развитие рака.

Забывать о витаминах

К сожалению, для полноценной работы организма тот нуждается в дополнительной помощи. Обычно это витамины D и С. Также вы можете их потреблять вместе с продуктами. Главное - делать это регулярно.

Напомним,