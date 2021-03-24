Какие ресницы в тренде в 2021 году

24 марта 2021 00:40 Юлия Туренко
Какие ресницы в тренде в 2021 году
Какие ресницы в тренде в 2021 году
pixabay.com

Ламинирование, окраска, наращивание – все это девушки делают со своими ресницами. Ради поразительного взгляда каждая готова в течение 3-х часов неподвижно лежать на кушетке.

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Сейчас большинство девушек отдают предпочтение ламинированию ресниц, выяснили ведущие программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман. Эта процедура дает эффект туши, который хранится целый месяц. А к хорошему виду ресниц, ламинирование добавляет еще и лечебный эффект, уверяют мастера по моделированию. Стоит такая процедура от 400 гривен, однако имеет некоторые противопоказания.

Это процедура, которая свои родные ресницы делает визуально здоровыми, привлекательными, открывает взгляд и питает полезными витаминами, кератином. А еще создает искусственный завиток, – рассказала мастер по моделированию Анастасия Левкова. – Но эта процедура противопоказана тем, кто делал какие-нибудь операции на глаза, а также беременным.

Из-за ламинирования в салонах клиентки сейчас почти не заказывают обычное окрашивание ресниц. А вот наращивание хотя сейчас не на острие моды, процедура все еще востребована. Правда, от слишком длинных и объемных ресниц украинки отказываются и выбирают более натуральный вид.

В основном это натуральные объемы, небольшая длина и девушки все больше возвращаются к чему-то естественному, – отмечает мастер.

Какие ресницы в тренде в 2021 году / pixabay.com

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Такая процедура стоит от 300 гривен. Она не имеет лечебного эффекта, но и не вредит собственным ресницам, как принято считать.

А в то время, как украинки все больше отдают предпочтение естественной красоте, в Америке и Канаде девушки гонятся за большими ресницами. Еще и платят за это 50 долларов!

Если учитывать, что сегодня делают в Америке или в Канаде, то там мода на такие яркие выразительные ресницы, очень длинные. Они выглядят, как две метелки на глазах. Надеемся, к нам это не скоро дойдет, – комментирует эксперт.

Какие ресницы в тренде в 2021 году / pixabay.com

Но оказывается, уход за ресницами – это не только женская бьюти-процедура. На это поле выходят и мужчины! В Европе такая процедура стоит от 30-ти евро.

В Европе сейчас новый тренд на мужское наращивание. Оно несколько отличается от женского тем, что мужское в основном выполняется или темно-коричневыми ресницами, или коричневыми под цвет волос, – объяснила мастер по моделированию ресниц.

Среди украинских мужчин эта процедура пока не очень популярна. Однако мода непредсказуема, и возможно, уже через несколько месяцев в барбершопах появится и эта процедура.

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