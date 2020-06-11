Как сделать масло для роста ресниц и бровей в домашних условиях: эффективный рецепт

11 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как сделать масло для роста ресниц и бровей в домашних условиях: эффективный рецепт
Как сделать масло для роста ресниц и бровей в домашних условиях: эффективный рецепт
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Ну кто из нас не мечтает о длинных и пышных ресницах с густыми бровями?

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Предлагаем вам сделать средство , которые будет стимулировать рост волосы при ежедневном нанесении. Сделать его куда проще, чем вы думаете. 

Вам понадобятся: 

  • 4 мл масла виноградных косточек
  •  3 капсулы АЕвита 
  • 2-3 капли эфирного масла иланг-иланг либо мелиссы
  • флакончик из-под туши

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Инструкция: 

  1. Сначала нужно хорошенько промойте флакончик от туши.
  2. Лучше всего выбирать прозрачный и из тонкого пластика. 
  3. Перед тем, как заливать масло во флакончик убедитесь, что в нем нет остатков туши.
  4. Затем наберите в шприц масло виноградной косточки.
  5. Залейте его во флакон.
  6. Капсулы АЕвита проткните иголкой и выдавите во флакончик к маслу.
  7. Затем капните 2-3 капли эфирного масла.
  8. Закройте флакон и слегка встряхните массу, чтобы все масла натурально смешались.
  9. Данную смесь наносите вечером на чистые ресницы без туши.
  10. За час до сна промокните ресницы салфеткой для того, чтобы лишние частички масла не попали в глаза.
Подобное масло для ресниц лучше всего подойдет для наращенных ресниц либо для девушек, которые постоянно используют водостойкую тушь. Эффект от использования подобное масла будет виден уже совсем скоро. 
Напомним,
 

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