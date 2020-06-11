Как сделать масло для роста ресниц и бровей в домашних условиях: эффективный рецепт
11 июня 2020 15:30
Как сделать масло для роста ресниц и бровей в домашних условиях: эффективный рецепт
Ну кто из нас не мечтает о длинных и пышных ресницах с густыми бровями?
средство , которые будет стимулировать рост волосы при ежедневном нанесении. Сделать его куда проще, чем вы думаете.
Вам понадобятся:
- 4 мл масла виноградных косточек
- 3 капсулы АЕвита
- 2-3 капли эфирного масла иланг-иланг либо мелиссы
- флакончик из-под туши
- Сначала нужно хорошенько промойте флакончик от туши.
- Лучше всего выбирать прозрачный и из тонкого пластика.
- Перед тем, как заливать масло во флакончик убедитесь, что в нем нет остатков туши.
- Затем наберите в шприц масло виноградной косточки.
- Залейте его во флакон.
- Капсулы АЕвита проткните иголкой и выдавите во флакончик к маслу.
- Затем капните 2-3 капли эфирного масла.
- Закройте флакон и слегка встряхните массу, чтобы все масла натурально смешались.
- Данную смесь наносите вечером на чистые ресницы без туши.
- За час до сна промокните ресницы салфеткой для того, чтобы лишние частички масла не попали в глаза.
Подобное масло для ресниц лучше всего подойдет для наращенных ресниц либо для девушек, которые постоянно используют водостойкую тушь. Эффект от использования подобное масла будет виден уже совсем скоро.
Напомним,
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