Как правильно комбинировать вещи между собой: ТОП-5 лайфхаков от стилиста

Как правильно комбинировать вещи между собой: ТОП-5 лайфхаков от стилиста

У вас много одежды, но вы все равно не знаете, что надеть? Тогда с помощью советов стилиста и ведущего мейковер-шоу «Місія: краса» на канале «Украина» вы сможете легко комбинировать вещи.

Лайфхак 1

Уже 4 сезон подряд ведущий мейковер-шоу «Місія: краса» Ильяс Сахтара показывает героям проекта, как легко можно поменять свой гардероб и отношение к себе, а также начать уделять больше внимания своей внешности. С помощью ТОП-5 лайфхаков стилиста канала «Украина» попробуйте сделать это прямо сейчас.

Яркий верх/низ – сдержанный низ/верх. Когда есть стразы, дырки или другие заметные детали в нижней части образа, то верхняя часть look должна быть более строгой. И наоборот.

Например, если джинсы с дырками и красочными вставками, тогда к таким джинсам подойдет футболка без ярких нашивок и блесток. Если футболка со стразами или цветными вставками, которые сразу привлекают внимание, тогда джинсы должны быть без этих элементов.

Лайфхак 2

Объемный верх/низ – приталенный низ/верх. То есть если одежда делает объемной верхнюю часть фигуры, тогда юбка или брюки должны быть приталенными. И наоборот: объемный низ – приталенный верх.

Например, рубашка oversize и приталенная юбка. Если пышная юбка, тогда облегающий топ.

Лайфхак 3

Пышный верх/низ – акцент на низ/верх. Если у вас пышная нижняя часть фигуры, но вы хотите это скрыть, тогда с помощью одежды светлого цвета вы перенесете внимание на верхнюю часть. И наоборот: если пышная верхняя часть – используйте светлую гамму для нижней части образа.

Например, темные укороченные брюки и белая рубашка. Благодаря темному цвету бедра выглядят стройнее, а фигура – легкой.

Лайфхак 4

Однотонная одежда + яркая деталь.

Если у вас однотонный look, подчеркните его с помощью 1-2 ярких деталей.

Например, темно-зеленый комбинезон + красный пояс и кроссовки. Синее платье + ярко-желтые туфли и серьги. Если это черное платье oversize c открытой горловиной, смело надевайте под нее белую футболку.

Лайфхак 5

В гардеробе всегда должны быть базовые вещи. Если вы не знаете, с чего начать изменения в образе, сделайте это с помощью вещей, которые являются основой базового гардероба:

1. Черное платье.

2. Юбка-карандаш нейтрального цвета. Например, черного, серого или коричневато-серого.

3. Светлая однотонная блуза.

4. Штаны. Если вы не любите их носить, тогда желательно приобрести юбку или еще одно платье.

5. Пиджак. Универсальные цвета: черный, графит или бежевый.

Смотрите программу «Місія: краса» с 15 марта по будням в 11:20 на канале «Украина».

