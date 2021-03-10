Как правильно комбинировать вещи между собой: ТОП-5 лайфхаков от стилиста
У вас много одежды, но вы все равно не знаете, что надеть? Тогда с помощью советов стилиста и ведущего мейковер-шоу «Місія: краса» на канале «Украина» вы сможете легко комбинировать вещи.
Лайфхак 1
Яркий верх/низ – сдержанный низ/верх. Когда есть стразы, дырки или другие заметные детали в нижней части образа, то верхняя часть look должна быть более строгой. И наоборот.
Например, если джинсы с дырками и красочными вставками, тогда к таким джинсам подойдет футболка без ярких нашивок и блесток. Если футболка со стразами или цветными вставками, которые сразу привлекают внимание, тогда джинсы должны быть без этих элементов.
Лайфхак 2
Объемный верх/низ – приталенный низ/верх. То есть если одежда делает объемной верхнюю часть фигуры, тогда юбка или брюки должны быть приталенными. И наоборот: объемный низ – приталенный верх.
Например, рубашка oversize и приталенная юбка. Если пышная юбка, тогда облегающий топ.
Лайфхак 3
Например, темные укороченные брюки и белая рубашка. Благодаря темному цвету бедра выглядят стройнее, а фигура – легкой.
Лайфхак 4
Однотонная одежда + яркая деталь.
Если у вас однотонный look, подчеркните его с помощью 1-2 ярких деталей.
Например, темно-зеленый комбинезон + красный пояс и кроссовки. Синее платье + ярко-желтые туфли и серьги. Если это черное платье oversize c открытой горловиной, смело надевайте под нее белую футболку.
Лайфхак 5
В гардеробе всегда должны быть базовые вещи. Если вы не знаете, с чего начать изменения в образе, сделайте это с помощью вещей, которые являются основой базового гардероба:
1. Черное платье.
2. Юбка-карандаш нейтрального цвета. Например, черного, серого или коричневато-серого.
3. Светлая однотонная блуза.
4. Штаны. Если вы не любите их носить, тогда желательно приобрести юбку или еще одно платье.
5. Пиджак. Универсальные цвета: черный, графит или бежевый.
Смотрите программу «Місія: краса» с 15 марта по будням в 11:20 на канале «Украина».