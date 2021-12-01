Соня Плакидюк рассказала, как бороться с появлением морщин
Fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) Соня Плакидюк рассказала, что помогает ей всегда выглядеть молодо и свежо.
А еще у Сони идеальная кожа - без неровностей и высыпаний. Как же ей удается бороться с появлением морщин? Соня поделилась секретами.
Соня никогда лишний раз не трогает лицо руками и вам не рекомендует. Понаблюдайте за тем, как вы сидите, опершись щекой об руку, растягивая кожу. Начинайте постепенно избавляться от этой привычки. Поверьте, потом скажете себе за это «спасибо».
Не забывайте снимать макияж, в каком бы состоянии не пришли домой. Даже если вы очень устали, найдите силы, чтобы умыться, иначе морщины и прыщики не заставят себя ждать!
Не забывайте следить за мимикой, даже если вас никто не видит.
Дома хожу с максимально расслабленным лицом, как дурачок. Тоже понаблюдайте, какое выражение вы фиксируете, и очень удивитесь, — отметила эксперт модельного реалити.
Напомним,