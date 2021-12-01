Соня Плакидюк рассказала, как бороться с появлением морщин

1 декабря 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Соня Плакидюк рассказала, как бороться с появлением морщин
Fashion&celebrity-фотограф Соня Плакидюк
пресс-служба Нового канала

Fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) Соня Плакидюк рассказала, что помогает ей всегда выглядеть молодо и свежо.

Читайте такжеНастя Каменских призналась, что не помнит слов популярной песни, которую исполняла в дуэте с Потапом
Внешность Сони Плакидюк - фотографа и эксперта модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински», никого не оставляет равнодушным. Она яркая, неординарная и запоминающаяся. 

А еще у Сони идеальная кожа - без неровностей и высыпаний. Как же ей удается бороться с появлением морщин? Соня поделилась секретами.

Соня никогда лишний раз не трогает лицо руками и вам не рекомендует. Понаблюдайте за тем, как вы сидите, опершись щекой об руку, растягивая кожу. Начинайте постепенно избавляться от этой привычки. Поверьте, потом скажете себе за это «спасибо».

Не забывайте снимать макияж, в каком бы состоянии не пришли домой. Даже если вы очень устали, найдите силы, чтобы умыться, иначе морщины и прыщики не заставят себя ждать! 

Fashion&celebrity-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба Нового канала
Следите за качеством воды, при помощи которой ухаживаете за лицом. Соня, например, умывается только питьевой. 

Читайте такжеБрэдли Купера едва не зарезали в метро: актер поделился подробностями
Подбирайте косметику у косметолога - он точно знает, какие продукты подойдут вашему типу кожи, а какие будут провоцировать ее преждевременное старение.

Не забывайте следить за мимикой, даже если вас никто не видит.

Дома хожу с максимально расслабленным лицом, как дурачок. Тоже понаблюдайте, какое выражение вы фиксируете, и очень удивитесь, — отметила эксперт модельного реалити.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети красота новости Соня Плакидюк Супер Топ-модель по-украински секреты красоты звезд

Материалы по теме

Брэдли Купера едва не зарезали в метро: актер поделился подробностями
Новости

Брэдли Купера едва не зарезали в метро: актер поделился подробностями
Настя Каменских призналась, что не помнит слов популярной песни, которую исполняла в дуэте с Потапом
Новости

Настя Каменских призналась, что не помнит слов популярной песни, которую исполняла в дуэте с Потапом
Гороскоп на 2 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 2 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Врач и патриот
ЗОЖ

Врач и патриотРеклама

Популярное на сайте

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK