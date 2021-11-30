Настя Каменских призналась, что не помнит слов популярной песни, которую исполняла в дуэте с Потапом

30 ноября 2021 22:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Настя Каменских призналась, что не помнит слов популярной песни, которую исполняла в дуэте с Потапом
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

В шестом эфире самого звездного и загадочного шоу «МАСКА», которое выходит каждую субботу в 21:00 на телеканале «Украина», энергичный Шмель зажег публику хитом Потапа и Насти «На раЁне».

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Это выступление стало настоящим сюрпризом для звездного детектива проекта NK | Насти Каменских, которая, однако, призналась, что уже и не помнит слов суперпопулярной песни.

Только зазвучали всем знакомые мотивы о «пырышках-пупырышках», как детективы покинули свои кресла и начали танцевать. Пушистому участнику проекта подпевал весь зал. А вот сама Настя, которая была участницей популярного дуэта до 2017 года, оказывается, уже забыла слова собственного хита, который точно исполняла сотни раз на концертах.

Если честно, я вообще не помню слов. Это было так давно. А я так молода еще, так классно выгляжу, – отметила звездный детектив гипершоу «МАСКА» NK | Настя Каменских.

Певица Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Но острая на язык Оля Полякова решила не молчать и «подколола» свою коллегу.

Я сама выросла на этих песнях, – сказала Оля Полякова в эфире канала «Украина».

А когда в конце выпуска рассекреченный Шмель, в образе которого скрывался юморист Степан Казанин, исполнял песню на бис, с ним на сцене зажигали уже все детективы. NK | Настя Каменских даже показала движения, которые они делали с Потапом на концертах. Андрей Данилко поинтересовался у певицы, не скучает ли она по этому всему.

Нет. Этот мужчина у меня дома, – ответила Настя, но потом добавила, – Ну, ностальгия есть.

Напомним,

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