Сергей Притула с женой и дочерью отправился на отдых: семейная идиллия

26 июля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Сергей Притула с женой и дочерью отправился на отдых: семейная идиллия
Телеведущий Сергей Притула с семьей
социальная сеть Instagram

Шоумен Сергей Притула поделился семейным кадром с отдыха на море.

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В этом году отдых украинских знаменитостей отличается тем, что путешествуют они, в основном, в пределах страны. Так, телеведущий Сергей Притула в июне с семьей посетил Карпаты, где отпраздновал свое 39-летие. Отдых в горах очень понравился детям и супруге, но и на море звездный отец обещал их отвезти.

Мужчина сдержал свое обещания. С женой Екатериной и дочерью Соломией Притула отправился в курортный украинский город Геничевск. Фотографией с морского побережья артист поделился в своем Instagram.

Як би не було скрутно з грошима, як би не потерпали від карантину, але я був би не я, якби хоч на кілька днів не вивіз сім’ю на Мальдіви!
Бажаю, щоб усі могли собі це дозволити у 2020-му!
‒ пошутил Сергей, добавив хештег «мандруй мальдівщиною».

Сергей Притула с женой Катериной и дочерью Соломией / социальная сеть Instagram

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Подписчики тут же принялись комментировать семейный кадр: «А где старшенький?», «Хорошего отдыха», «Какие милые», «Красивая семья». Написать свой комментарий поспешила и коллега Сергея по шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк: «Їду до вас».

Напомним,

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