Сергей Притула с женой и дочерью отправился на отдых: семейная идиллия
26 июля 2020 15:00
Катерина Даниленко
Телеведущий Сергей Притула с семьей
социальная сеть Instagram
Шоумен Сергей Притула поделился семейным кадром с отдыха на море.
В этом году отдых украинских знаменитостей отличается тем, что путешествуют они, в основном, в пределах страны. Так, телеведущий Сергей Притула
в июне с семьей посетил Карпаты, где отпраздновал свое 39-летие. Отдых в горах очень понравился детям и супруге, но и на море звездный отец обещал их отвезти.
Мужчина сдержал свое обещания. С женой Екатериной и дочерью Соломией Притула отправился в курортный украинский город Геничевск. Фотографией с морского побережья артист поделился в своем Instagram.
Як би не було скрутно з грошима, як би не потерпали від карантину, але я був би не я, якби хоч на кілька днів не вивіз сім’ю на Мальдіви!
Бажаю, щоб усі могли собі це дозволити у 2020-му!
‒ пошутил Сергей, добавив хештег «мандруй мальдівщиною».
Сергей Притула с женой Катериной и дочерью Соломией / социальная сеть Instagram
Подписчики тут же принялись комментировать семейный кадр: «А где старшенький?», «Хорошего отдыха», «Какие милые», «Красивая семья». Написать свой комментарий поспешила и коллега Сергея по шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк: «Їду до вас».
Напомним,