Сергей Притула рассказал о деталях скандального развода с первой женой

Сегодня Сергей Притула не только яркий шоумен, но и примерный семьянин.

Сейчас ведущий множества проектов на Новом канале второй раз женат и воспитывает двоих замечательных детей. У Сергея Притула подрастает сын Дима и дочь Соломия.

Сына Сергею родила первая супруга Юлия Андрейчук, на которой он женился в 2007 году. Однако создать прочную семью паре не удалось. Поклонники ведущего были шокированы их разводом.

Ведущий Сергей Притула / instagram.com/siriy_ua

В своем недавнем интервью программе «Звездный путь» Притула впервые за долгое время вспомнил о прожитом бракоразводном процессе, который многие СМИ называют скандальным.

Сергей опровергает, что их семью разрушила Юлия. Их развод стал логичным завершением частых семейных конфликтов и скандалов. Пара пыталась сохранить семью, но не удалось.

Сергей Притула с сыном / instagram.com/siriy_ua

Несмотря на развод Притула пытался поддерживать бывшую супругу. Он даже подарил Юле шикарную двухъярусную квартиру в 150 квадратных метров.

Если расстаются двое, то, наверное, надо создать некий образ засранца, который достиг чего-то и оставил бедную и убитую горем женщину, - говорит ведущий. - Не зная, что я продолжал жить на 30 квадратных метрах, но купил своей бывшей 150 квадратных метров.

Сергей Притула со второй женой и детьми / instagram.com/kateryna_pry

Сейчас Сергей счастлив в браке с Екатериной Сопельник. Вместе с ней он воспитывает не только совместную дочку, но и старшего сына. Ведущий регулярно публикует совместные снимки с мальчиком и радуется его успехам.

Напомним,