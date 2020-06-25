Сергей Притула рассказал о деталях скандального развода с первой женой
25 июня 2020 18:00
Юлия Крутиева
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала
Сегодня Сергей Притула не только яркий шоумен, но и примерный семьянин.
Сейчас ведущий множества проектов на Новом канале второй раз женат и воспитывает двоих замечательных детей. У Сергея Притула
подрастает сын Дима и дочь Соломия.
Сына Сергею родила первая супруга Юлия Андрейчук, на которой он женился в 2007 году. Однако создать прочную семью паре не удалось. Поклонники ведущего были шокированы их разводом.
Ведущий Сергей Притула / instagram.com/siriy_ua
В своем недавнем интервью программе «Звездный путь» Притула впервые за долгое время вспомнил о прожитом бракоразводном процессе, который многие СМИ называют скандальным.
Сергей опровергает, что их семью разрушила Юлия. Их развод стал логичным завершением частых семейных конфликтов и скандалов. Пара пыталась сохранить семью, но не удалось.
Сергей Притула с сыном / instagram.com/siriy_ua
Несмотря на развод Притула пытался поддерживать бывшую супругу. Он даже подарил Юле шикарную двухъярусную квартиру в 150 квадратных метров.
Если расстаются двое, то, наверное, надо создать некий образ засранца, который достиг чего-то и оставил бедную и убитую горем женщину, - говорит ведущий. - Не зная, что я продолжал жить на 30 квадратных метрах, но купил своей бывшей 150 квадратных метров.
Сергей Притула со второй женой и детьми / instagram.com/kateryna_pry
Сейчас Сергей счастлив в браке с Екатериной Сопельник. Вместе с ней он воспитывает не только совместную дочку, но и старшего сына. Ведущий регулярно публикует совместные снимки с мальчиком и радуется его успехам.
Напомним,