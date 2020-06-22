Сергею Притуле – 39: ТОП-10 малоизвестных фактов о ведущем, которые вас удивят
Сегодня, 22 июня, ведущий Нового канала Сергей Притула празднует свое 39-летие.
1. О Сергее Притуле написали книгу
Дело было так. Еще в 2011 году на радио Новой Зеландии прошел конкурс, победитель которого получил сомнительный приз – поездку в Украину с целью секс-туризма. Узнав об этом, Сергей Притула инициировал акцию в ответ, получившая название «На Зеландию!» Передать новозеландцам «привет» от Украины поехал писатель и путешественник Максим Кидрук. Все это Кидрук запечатлел в своей книге «На Зеландию!»
2. Сергей Притула учился в Малой Академии Наук Украины
В 1997 году занял второе место по Украине на защите научной работы.
3. Однажды Сергея Притулу забрали в отделение полиции
4. Притула – большой меломан
Иногда перед началом съемок «Хто зверху?», «Дети против звезд» и других проектов, которые создает Новый канал, Сергей просит включить музыку на площадке. Также ведущий любит послушать ее в машине.
Я зазвичай коли їжджу, слухаю радіо, – говорит Притула. – Навіть інколи не знаю імен і прізвищ тих, хто співає. Просто подобається пісня, і я їду й підспівую.
5. Супруга Сергея Катерина придумала забавное прозвище мужу
Я взагалі-то не люблю оцих пискливих звернень, але є одне… – признается Сергей. – Коли я роблю якісь правильні речі, і вони поліпшують життя моєї сім’ї, приходжу потім додому, а мене дружина зустрічає на порозі і каже: «Прийшла моя Вумна Вутка».
6. Сергей Притула не умеет кататься на велосипеде
Этот удивительный факт Притула несколько раз озвучивал в эфире шоу «Хто зверху?», которое показывает Новый канал.
7. В университете Притулу чуть не выгнали за месяц до получения диплома.
Это могло случиться из-за того, что будущий ведущий был предводителем студенческого митинга.
8. После переезда в Киев Сергей Притула снимал квартиру вместе с участниками группы «СКАЙ».
Ми жили на вулиці Патріса Лумумби (зараз – Іоанна Павла II) тусовкою з групою «СКАЙ», і там, звісно, був дурдом! – смеется ведущий.
9. Сергей – поклонник знаменитых актрис – Веры Фармиги и Кэтрин Винник
10. Однажды в молодости Сергей Притула чуть не женился на спор.
Подробнее об этой ситуации Сергей Притула рассказал на съемках программы «СуперИнтуиция». Вы можете прочитать материал на нашем сайте по ссылке.
Мы поздравляем Сергея Притулу с днем рождения и желаем ему много вдохновения, сил, крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия в семье!
Напомним,