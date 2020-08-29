Какой свитер выбрать на осень: ТОП-4 фасона
До конца лета – всего ничего. А потом – снова осень.
Высокие плечи
В этом сезоне такая модель грамотно вписалась в остальное семейство свитеров. Такой лук придаст вам женственности и элегантности. Кстати, из оттенков лучше выбирать всю цветовую гамму коричневого – не прогадаете.
Оверсайз
Геометрический принт
Геометрия – горячий тренд этой осени, который придаст вашему образу изюминки. Его можно искать как в аксессуарах, так и надевать в качестве дизайна на свитере.
Дутые рукава
Это небольшой привет оверсайзу в одежде. Дутые рукава одновременно придают и стиль, и уют. Они красиво смотрятся и при этом не сковывают вас в движениях.
Напомним,