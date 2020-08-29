Какой свитер выбрать на осень: ТОП-4 фасона

29 августа 2020 14:30 Антонина Старовойт
Какой свитер выбрать на осень: ТОП-4 фасона
Какой свитер выбрать на осень: ТОП-4 фасона
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До конца лета – всего ничего. А потом – снова осень.

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Но это, конечно, не повод расстраиваться. Особенно, если у вас в гардеробе будет располагаться отличный теплый свитер, который будет вас греть. И вот на какие модели стоит обратить внимание. 

Высокие плечи 

В этом сезоне такая модель грамотно вписалась в остальное семейство свитеров. Такой лук придаст вам женственности и элегантности. Кстати, из оттенков лучше выбирать всю цветовую гамму коричневого – не прогадаете. 

Оверсайз 

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Оверсайз не выйдет из моды никогда. Именно поэтому можно смело брать его на долгое время. Такая модель будет согревать, создаст чувство максимального комфорта и при этом будет очень стильно смотреться.

Геометрический принт 

Геометрия – горячий тренд этой осени, который придаст вашему образу изюминки. Его можно искать как в аксессуарах, так и надевать в качестве дизайна на свитере. 

Дутые рукава 

Это небольшой привет оверсайзу в одежде. Дутые рукава одновременно придают и стиль, и уют. Они красиво смотрятся и при этом не сковывают вас в движениях. 

Напомним, 

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