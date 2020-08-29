Какой свитер выбрать на осень: ТОП-4 фасона

До конца лета – всего ничего. А потом – снова осень.

Высокие плечи

Но это, конечно, не повод расстраиваться. Особенно, если у вас в гардеробе будет располагаться отличный теплый свитер , который будет вас греть. И вот на какие модели стоит обратить внимание.

В этом сезоне такая модель грамотно вписалась в остальное семейство свитеров. Такой лук придаст вам женственности и элегантности. Кстати, из оттенков лучше выбирать всю цветовую гамму коричневого – не прогадаете.

Оверсайз

Геометрический принт

Оверсайз не выйдет из моды никогда. Именно поэтому можно смело брать его на долгое время. Такая модель будет согревать, создаст чувство максимального комфорта и при этом будет очень стильно смотреться.

Геометрия – горячий тренд этой осени, который придаст вашему образу изюминки. Его можно искать как в аксессуарах, так и надевать в качестве дизайна на свитере.

Дутые рукава

Это небольшой привет оверсайзу в одежде. Дутые рукава одновременно придают и стиль, и уют. Они красиво смотрятся и при этом не сковывают вас в движениях.

Напомним,