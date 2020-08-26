Антитренды 2020: от какой обуви нужно срочно отказаться
Обувь – первое, на что обращают внимание при знакомстве.
Низкие ботильоны
Этот тип обуви не идет, пожалуй, никому. Они визуально укорачивают ногу и делают ее толще. Также он выглядят очень старомодно. Сочетать такую обувь с какой-либо одеждой достаточно трудно, поскольку мало что может под них подойти.
Кеды на танкетке
Балетки с круглым носком
Это уже давно чуть ли не главный антитренд из всех возможных. Такой фасон визуально укорачивает ноги, из-за чего нарушаются пропорции фигуры. А сам образ становится весьма неопрятным. Также ортопеды не советуют носить обувь на плоской подошве, поскольку это может привести к проблемам с ногами и спиной.
Напомним,