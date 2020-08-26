Антитренды 2020: от какой обуви нужно срочно отказаться

26 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
Антитренды 2020: от какой обуви нужно срочно отказаться
Антитренды 2020: от какой обуви нужно срочно отказаться
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Обувь – первое, на что обращают внимание при знакомстве.

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Именно она может сложить о вас негативное либо позитивное мнение в глазах других людей. Поэтому к выбору актуальной и стильной пары обуви лучше бы подойти со вкусом. А от следующих экземпляров обязательно отказаться. 

Низкие ботильоны 

Этот тип обуви не идет, пожалуй, никому. Они визуально укорачивают ногу и делают ее толще. Также он выглядят очень старомодно. Сочетать такую обувь с какой-либо одеждой достаточно трудно, поскольку мало что может под них подойти. 

Кеды на танкетке 

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Об этой обуви нужно было забыть еще в 2012 году. Но если все это время она была вам по душе, то попробовать отказаться от нее можно сейчас. Заменить такую обувь можно на кеды с плоской подошвой либо ровной платформой, которая не будет делать подъем ноги выше. 

Балетки с круглым носком 

Это уже давно чуть ли не главный антитренд из всех возможных. Такой фасон визуально укорачивает ноги, из-за чего нарушаются пропорции фигуры. А сам образ становится весьма неопрятным. Также ортопеды не советуют носить обувь на плоской подошве, поскольку это может привести к проблемам с ногами и спиной. 

Напомним, 

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