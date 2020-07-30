Привет, сентябрь! 5 модных трендов предстоящей осени

30 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Привет, сентябрь! 5 модных трендов предстоящей осени
Привет, сентябрь! 5 модных трендов предстоящей осени
pixabay.com

Мировые дизайнеры уже определили горячие тренды первой половины осени 2020.

Платье миди на пуговицах

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Не только красивая, но и практичная модель! Если вы активная девушка, то по достоинству оцените все удобства такого платья, наряд не сковывает движения и не оголяет больше нужного во время бега или танца. 

Привет, сентябрь! 5 модных трендов предстоящей осени

Бермуды

Сентябрь обязательно подарит нам тепло и возможность выгулять удобные шорты.

Бермуды вошли в моду летом и уже завоевали любовь многих модниц. 

Комбинезон

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Давно не виделись, комбинезон! Он снова в моде. Комбинезон может быть удобным и женственным, главное, правильно подобрать модель, подчеркивающую достоинства. 

Привет, сентябрь! 5 модных трендов предстоящей осени

Массивные сандалии

Не торопитесь прощаться с летней обувью, тем более такой стильной! Дизайнеры предлагают отдать предпочтение массивным сандалиям на платформе.

Они удобны и устойчивы, прекрасно сочетаются с любой одеждой и подойдут для активного досуга (например, прогулки с друзьями по парку). 

Блузы с необычным кроем

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Выбирайте этой осенью нестандартные модели с пояском на талии, широкими рукавами или асимметричным низом. 

Привет, сентябрь! 5 модных трендов предстоящей осени

Напомним,

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