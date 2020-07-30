Мировые дизайнеры уже определили горячие тренды первой половины осени 2020.

Платье миди на пуговицах

Не только красивая, но и практичная модель! Если вы активная девушка, то по достоинству оцените все удобства такого платья, наряд не сковывает движения и не оголяет больше нужного во время бега или танца.

Привет, сентябрь! 5 модных трендов предстоящей осени

Бермуды

Сентябрь обязательно подарит нам тепло и возможность выгулять удобные шорты.

Бермуды вошли в моду летом и уже завоевали любовь многих модниц.

Комбинезон

Давно не виделись, комбинезон! Он снова в моде. Комбинезон может быть удобным и женственным, главное, правильно подобрать модель, подчеркивающую достоинства.

Привет, сентябрь! 5 модных трендов предстоящей осени

Массивные сандалии

Не торопитесь прощаться с летней обувью, тем более такой стильной! Дизайнеры предлагают отдать предпочтение массивным сандалиям на платформе.

Они удобны и устойчивы, прекрасно сочетаются с любой одеждой и подойдут для активного досуга (например, прогулки с друзьями по парку).

Блузы с необычным кроем

Выбирайте этой осенью нестандартные модели с пояском на талии, широкими рукавами или асимметричным низом.

Привет, сентябрь! 5 модных трендов предстоящей осени

Напомним,