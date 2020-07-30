Привет, сентябрь! 5 модных трендов предстоящей осени
Мировые дизайнеры уже определили горячие тренды первой половины осени 2020.
Платье миди на пуговицахдевушка, то по достоинству оцените все удобства такого платья, наряд не сковывает движения и не оголяет больше нужного во время бега или танца.
Бермуды
Сентябрь обязательно подарит нам тепло и возможность выгулять удобные шорты.
Бермуды вошли в моду летом и уже завоевали любовь многих модниц.
Комбинезон
Массивные сандалии
Не торопитесь прощаться с летней обувью, тем более такой стильной! Дизайнеры предлагают отдать предпочтение массивным сандалиям на платформе.
Они удобны и устойчивы, прекрасно сочетаются с любой одеждой и подойдут для активного досуга (например, прогулки с друзьями по парку).
Блузы с необычным кроем
Напомним,