Самые модные серьги лета 2020: три тренда must have

Какие серьги следует купить в 2020 году, чтобы быть в тренде?

Кольца ретро

«Перья Жар-Птицы»

Серьги -кольца, которые наши мамы носили в восьмидесятых и девяностых, снова на пике популярности. Тонкие кольца подчеркнут вашу женственность, а крупные и массивные — сместят акцент на шею и плечи, если в фигуре наблюдается небольшой дисбаланс.

Стилисты и дизайнеры продолжают экспериментировать с цветами, призывают модниц использовать все цвета радуги и немыслимые цветовые сочетания в... аксессуарах. Чем больше насыщенных цветов на серьгах, тем круче!

Совет!

В моду снова входят клипсы, не отказывайтесь от ношения сережек, если у вас не проколоты уши.

«Новая старая классика»

В 2020 году никто не забыл о классических жемчужных серьгах. Естественно, они никогда не выйдут из моды, а в этом сезоне дизайнеры разрешили нам поиграть с классикой, используя асимметрию, непривычные сочетания камней и металлов.

Напомним,