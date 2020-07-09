Самые модные серьги лета 2020: три тренда must have
Какие серьги следует купить в 2020 году, чтобы быть в тренде?
Кольца ретроСерьги-кольца, которые наши мамы носили в восьмидесятых и девяностых, снова на пике популярности. Тонкие кольца подчеркнут вашу женственность, а крупные и массивные — сместят акцент на шею и плечи, если в фигуре наблюдается небольшой дисбаланс.
«Перья Жар-Птицы»
Стилисты и дизайнеры продолжают экспериментировать с цветами, призывают модниц использовать все цвета радуги и немыслимые цветовые сочетания в... аксессуарах. Чем больше насыщенных цветов на серьгах, тем круче!
Совет!
В моду снова входят клипсы, не отказывайтесь от ношения сережек, если у вас не проколоты уши.
«Новая старая классика»
Напомним,