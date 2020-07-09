Самые модные серьги лета 2020: три тренда must have

9 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Самые модные серьги лета 2020: три тренда must have
Самые модные серьги лета 2020: три тренда must have

Какие серьги следует купить в 2020 году, чтобы быть в тренде?

Кольца ретро  

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Серьги-кольца, которые наши мамы носили в восьмидесятых и девяностых, снова на пике популярности. Тонкие кольца подчеркнут вашу женственность, а крупные и массивные — сместят акцент на шею и плечи, если в фигуре наблюдается небольшой дисбаланс. 

«Перья Жар-Птицы»

Стилисты и дизайнеры продолжают экспериментировать с цветами, призывают модниц использовать все цвета радуги и немыслимые цветовые сочетания в... аксессуарах. Чем больше насыщенных цветов на серьгах, тем круче!

Совет!

В моду снова входят клипсы, не отказывайтесь от ношения сережек, если у вас не проколоты уши. 

«Новая старая классика»

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В 2020 году никто не забыл о классических жемчужных серьгах. Естественно, они никогда не выйдут из моды, а в этом сезоне дизайнеры разрешили нам поиграть с классикой, используя асимметрию, непривычные сочетания камней и металлов.

Напомним,

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