Как у звезд Голливуда: делаем трендовый браслет на ногу своими руками

2 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как у звезд Голливуда: делаем трендовый браслет на ногу своими руками
Как у звезд Голливуда: делаем трендовый браслет на ногу своими руками
pixabay.com

Браслет на ногу - новый безоговорочный тренд этого лета, который уже покорил уличную моду со всех главных регионов стран.

Читайте такжеКак избежать варикоза в летний сезон: ТОП-5 советов
Мировые звезды снова без ума от этого тренда. Браслет на ногу - отличный вариант разнообразить ваш образ, а также подчеркнуть легкость лета и задать игривое настроение. Предлагаем долго не ходить, а сделать его самостоятельно при помощи подручных средств. 

Вам понадобятся: 

  • бисер любого цвета;
  • бусины;
  • леска;
  • карабин;
  • колечко;
  • иглы для бисероплетения;
  • кусачки;

Читайте такжеКак избавится от мозолей на ногах в летнее время: проверенные советы
Инструкция: 

  1. Наберите 8 бисерин. 
  2. Сформируйте небольшую петельку и зафиксируйте через последнюю бисерину, введя сначала в нее леску накрест.
  3. Добавьте два ряда по две бисерины, фиксируя их накрест.
  4. Дальше нанижите на оба конца лески по одной бисерине и присоедините бусину. 
  5. Вокруг бусины добавьте 4 бисерины и плетите дальше 6 рядов из двух бисерин.
  6. Повторите фрагмент с введением бусины. 
  7. Повторяйте все предыдущие шаги, набрав необходимую длину.
  8. Другой конец изделия закончите петелькой из 8 бисерин, с которой начиналось плетение.
  9. Зафиксируйте по краям колечко и карабин.
  10. Далее создайте воздушные петельки на изделии.
  11. Закрепите бисер и бусины по нижнему краю изделия. 

Совет 

Сочетайте браслет с легкими хлопковыми тканями, чтобы придать образу легкости и игривости. Это может быть платье либо штаны-бермуды. 

Напомним, 

 

Облако тегов

мода красота советы Тренды

Материалы по теме

Почему у вас появляется перхоть: ТОП-4 неочевидные причины
ЗОЖ

Почему у вас появляется перхоть: ТОП-4 неочевидные причины
Как пережить расставание: ТОП-4 пункта, которые помогут вам это сделать
Психология

Как пережить расставание: ТОП-4 пункта, которые помогут вам это сделать
Горячо! Злата Огневич раздела парня в своем клипе «Гола правда»
Меломан

Горячо! Злата Огневич раздела парня в своем клипе «Гола правда»
На канале ТЕТ — “Лжец, Лжец” и “Война невест”
Анонсы на ТВ

На канале ТЕТ — “Лжец, Лжец” и “Война невест”

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK