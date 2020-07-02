Как у звезд Голливуда: делаем трендовый браслет на ногу своими руками
2 июля 2020 11:30
Как у звезд Голливуда: делаем трендовый браслет на ногу своими руками
pixabay.com
Браслет на ногу - новый безоговорочный тренд этого лета, который уже покорил уличную моду со всех главных регионов стран.
тренда. Браслет на ногу - отличный вариант разнообразить ваш образ, а также подчеркнуть легкость лета и задать игривое настроение. Предлагаем долго не ходить, а сделать его самостоятельно при помощи подручных средств.
Вам понадобятся:
- бисер любого цвета;
- бусины;
- леска;
- карабин;
- колечко;
- иглы для бисероплетения;
- кусачки;
- Наберите 8 бисерин.
- Сформируйте небольшую петельку и зафиксируйте через последнюю бисерину, введя сначала в нее леску накрест.
- Добавьте два ряда по две бисерины, фиксируя их накрест.
- Дальше нанижите на оба конца лески по одной бисерине и присоедините бусину.
- Вокруг бусины добавьте 4 бисерины и плетите дальше 6 рядов из двух бисерин.
- Повторите фрагмент с введением бусины.
- Повторяйте все предыдущие шаги, набрав необходимую длину.
- Другой конец изделия закончите петелькой из 8 бисерин, с которой начиналось плетение.
- Зафиксируйте по краям колечко и карабин.
- Далее создайте воздушные петельки на изделии.
- Закрепите бисер и бусины по нижнему краю изделия.
Совет
Сочетайте браслет с легкими хлопковыми тканями, чтобы придать образу легкости и игривости. Это может быть платье либо штаны-бермуды.
Напомним,