ТОП-4 детали в образе девушки, на которые первым делом мужчины обращают внимание

28 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-4 детали в образе девушки, на которые первым делом мужчины обращают внимание
ТОП-4 детали в образе девушки, на которые первым делом мужчины обращают внимание
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Думаете, мужчины остаются в неведении до момента, пока вы не начнете более тесно с ними общаться? Как бы не так. Они видят гораздо больше, чем вы думаете.

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Для мужчины красота (и ее отсутствие) проявляются именно в деталях. Отсюда и делайте вывод, какие мелочи могут рассказать мужчине многое о вас. 

Руки 

Мужчины обращают внимание на вашу ухоженность - это правда. Первым делом в глаза бросаются именно руки. Вы необязательно должны быть всегда со свежим маникюром, однако ухаживать за ногтями важно, если вы не хотите попасть в неловкую ситуацию. Срезайте кутикулу, мажьте руки кремом и делайте время от времени ванночки со специальным раствором. 

Украшения 

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Для мужчин излишество - признак дурного тона. Сохраняйте баланс во всем - и в аксессуарах в первую очередь. Это важно, поскольку девушки не всегда могут чувствовать меру. А ее отсутствие может сыграть с вами злую шутку. 

Декольте и разрезы 

Далеко не все мужчины в восторге от глубоких вырезов и декольте до пупка. Многие считают такое проявлением не только дурного тона, но и безошибочным легкомыслием. Обычно ассоциативный ряд у мужчин устроен так, что девушка с откровенными образами более легкомысленна и доступна. А для кого-то даже подобный стиль и вовсе табу. 

Обувь

Для мужчин обувь - чуть ли не главный критерий, по которому они делают те или иные выводы. Именно поэтому так важно следить за ее чистотой и аккуратностью. Не забывайте протирать белую подошву на кроссовках и подкрашивать кожу на обуви. Это не так сложно, но существенно меняет впечатление о вас в глазах мужчин. 

Напомним, 

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