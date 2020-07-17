Стася Ровинская: Чем больше детей, тем с ними проще
12 мая исполнительница одной из главных ролей в сериале «Опер по вызову» (2+2) Стася Ровинская в третий раз стала мамой.
Курьер с приятной новостью
Вы неоднократно говорили в интервью, что мечтаете с мужем о дочери, и наконец-то вас можно поздравить. Вселенная услышала пожелания – или спланировали зачатие девочки?
У нас не было некого «плана действий». (Смеется.) Честно говоря, ни одного ребенка не планировали в буквальном смысле слова – я имею в виду, когда пара целенаправленно пытается забеременеть. Просто всегда хотели двух сыновей и дочку, и наши мечты сбылись.
Как муж отреагировал на известие о том, что грядет пополнение в семействе? Подготовили его к этой новости?
Получилась смешная история. В мой день рождения моя подруга, актриса Вера Кобзарь произнесла очень милый, трогательный тост. Помимо всего остального пожелала, чтобы наконец-то у нас появилась девочка. Буквально через день или два мне стало нехорошо. Но я подумала, что, скорее всего, чем-то отравилась, и особого значения своему самочувствию не придала. Как раз в этот период заработала новая курьерская доставка, мне захотелось ее опробовать. Первое, что пришло в голову, – заказать в аптеке тест на беременность. (Улыбается.) Я его сделала, и он оказался положительным!
Сообщила мужу без церемоний, как только он явился домой. Сначала Ярослав подумал, что шучу. Когда понял, что это не розыгрыш, натянув кофту на лицо, без особого энтузиазма произнес: «Класс…». Потом, понятное дело, обрадовался. Мы же всегда хотели трех детей, просто не ожидали, что это случится так скоро. Но все происходит тогда, когда это нужно.
В ожидании УЗИ и определения пола малыша сильно волновались?
Не волновались вообще, потому что были почти уверены: это девочка! Правда, наши с мужем мамочки по разным приметам сделали вывод, что все-таки родится мальчик. Кстати, на первом УЗИ, когда еще невозможно определить пол, мне вдруг показалось, что вижу на мониторе… некоторые признаки пацана. (Улыбается.) А вот на втором приеме врачи нам сказали, что вне всяких сомнений дочка. Мы долго не могли этого осознать. Мальчики – это одно, а с девочкой все совершенно иначе. Временами вообще казалось, что это наш первый ребенок.
Спокойной ночи, Эмма!
Имена сыновей – Эвана и Энея – вам пришли во сне. А как обстояло дело с дочкой?
Если бы родился третий мальчик, девочка по-прежнему была бы в планах?
Мы даже не думали об этом – верили, что будет девочка. Но если бы появился сын, я думаю, больше бы не старались.
Сейчас я понимаю, что это круто: мне 27 лет, и у меня трое детей. Дальше можно с ними развиваться, расти. Кайфую от этого!
Старших вы рожали в Америке, младшую – в Киеве. Это связано с карантином или так заранее решили?
В этот раз тоже планировали лететь в Америку. Там нам все привычно и понятно, есть врач, которому доверяем. А вот рожать здесь было стрессом, потому что в Киеве ничего не знаем. Но еще до всех этих событий у меня возникло такое чувство, что лететь не нужно. Ходила и капала мужу на мозги – мол, не хочу, хотя противопоказаний никаких не было. В итоге оттягивали покупку билетов до последнего и не успели. А тут еще и карантин. К счастью, все сложилось отлично. Я прекрасно родила, очень быстро, у меня был замечательный врач.
Наверное, каждый ребенок появляется на свет так, как он хочет. В любом случае, я ни о чем не жалею.
Теперь у детей неравные возможности – дочка лишилась всех американских привилегий, которые есть у сыновей?
Да, но это же не конец света. Не вижу в этом особой проблемы. Главное, что Эмма здорова, и все хорошо.
Маленькая принцессочка
Двое – это уже банда. А трое? Причем когда все дети маленькие и еще не очень самостоятельные…
Ну почему же! Моя «банда» как раз очень самостоятельная. Эвану 6 лет, Энею – 4, они постоянно заняты друг другом, особо не скучают. На самом деле, чем больше детей в семье, тем проще. Если ребенок один, он требует много внимания, родителям нужно постоянно его развлекать. Когда детей двое, они развлекают друг друга. А трое – вообще красота! Правда, пока пацаны никак не могут отстать от сестры. Ходят вокруг и приговаривают: «Моя принцессочка!». Мальчики очень ее ждали и рады, что Эмма наконец-то появилась. Думаю, ???чрезмерное внимание – намного лучше, чем когда дети начинают ревновать друг дружку к папе с мамой. Поэтому мы только поощряем их заботу о малышке.
И как со всеми управляетесь? Кто вам помогает?
Сейчас, когда родилась Эмма, у нас появилась помощница, которая занимается уборкой, – это единственное, от чего я себя освободила. Потому что малышку нужно кормить грудью, все время быть рядом, а жить в беспорядке не хочется. Но все равно кручусь и где надо – немного навожу порядки.
На карантине мы ограничили общение со всеми, даже с нашими мамами и бабушками виделись за это время всего раз. Сами с мужем справляемся, и я не скажу, что нам сложно. Тем более сейчас Ярослав работает из дому, а я не снимаюсь. Потом, когда все вернется в привычное русло, будем думать, что делать. Но, к счастью, старшим детям уже можно даже делегировать некоторые полномочия, они сами ложатся спать, кушают, одеваются – не вижу никаких проблем.
Как ваши родители – Снежана Егорова и Семен Горов – отреагировали на известие о том, что в третий раз станут бабушкой и дедушкой?
Вы рассказывали, что Снежана Егорова – бабушка-праздник, с детьми не нянчится. Ничего не изменилось?
Все по-прежнему, хотя был у нас один случай – так сказать, исключение из правила. На девятом месяце беременности живот у меня стал настолько большим, что тяжело не только ходить – даже дышать. И мама забрала мальчиков на пару дней к себе, чтобы я могла отдохнуть и чуть-чуть выспаться. За это ей огромное спасибо! Признаюсь, было так необычно… Конечно, я немного расслабилась, да и Ярослав тоже. Но уже на второй день мы заскучали по детям. Без них все как-то не так. А вот с ними классно!
Когда Эмма родилась, мама приехала и навела в доме порядок, чтобы это не пришлось делать мне.
Вторая мама
Наверняка мама дает советы по поводу того, как справиться с детьми, распределять время?
Ну, советов она как раз не дает. Скорее, спрашивает: «А ты пупок малышке обработала? А то сделала? А это?». Хотя знает, что у меня все под контролем – это же не первый мой ребенок. Я и сама уже советовать могу. (Смеется.) Но если мне что-то потребуется, обязательно подскажет.
В свое время вам, старшей из пяти детей в семье, приходилось помогать маме с малышней. Какой опыт из этого почерпнули? Сейчас что-то из того, чему тогда научились, пригодилось?
Конечно! Можно сказать, я им всем была второй мамой. Когда рождались младшие, помогала маме после роддома – купала малышей, укладывать спать, кормила, гуляла с ними. Поэтому мне было не страшно, когда появился Эван. Я знала, что и как нужно делать. Вообще, люблю детей. С 16 лет работала вожатой в пионерском лагере. У меня с ними контакт, нет никаких страхов.
Нянчась с братьями и сестрами, я научилась легко преодолевать сложности. Когда к нам сейчас приходят друзья, удивляются, как мне удается справляться с работой, детьми и домом. Муж в таких случаях отвечает: «Она просто не думает, что ей тяжело». И это правда. Если не надо за ребенком смотреть, домом заниматься или нет съемок, мне становится даже скучно. Понятное дело, я нормальный человек, периодически устаю. Но из-за этого не страдаю.
На связи с Люком Бессоном
После предыдущих родов вы приступили к работе спустя несколько месяцев. Какие творческие планы теперь?
Пока у меня нет желания срочно возвращаться на съемочную площадку. Я наслаждаюсь материнством. Но если появятся интересные предложения, обязательно их рассмотрю.
Мне повезло – муж обеспечивает семью, так что нет острой необходимости бежать на работу. Могу позволить себе побыть мамой, сколько хочу, и не браться за любой проект ради заработка. Буду сниматься, только если понравится роль.
Сейчас на канале 2+2 идет повтор сериала «Опер по вызову-3». Пересматриваете его?
Уже нет. Но каждый раз, когда он повторяется, знаю об этом, потому что у меня от сообщений просто ломится директ. Люди пишут свои альтернативные версии финала – придумывают, как моя героиня София могла бы выжить. Иногда, кстати, встречаются очень реалистичные истории.
Самый задаваемый вопрос – будет ли пятый сезон. Конечно, вся команда на это надеется: у сценаристов есть идеи развития событий, у остальных участников съемочного процесса – желание эти идеи воплотить.
Я с любовью и уважением отношусь ко всем, кто мне пишет, и стараюсь им отвечать. Мои знакомые этому удивляются. А я просто и сама такая: если понравится какой-то актер, чья-то идея, могу этому человеку написать. Когда-то, между прочим, оставляла сообщение на официальной странице Люка Бессона, и он мне даже ответил. Мне кажется, давать обратную связь своим зрителям – это нормально и по-человечески. Тем более у меня замечательные подписчики, нет странных или агрессивно настроенных, от которых нужно было бы прятаться. Такое общение всегда приятно.
В этом сериале вы сменили много образов во время съемок. Какой был самым сложным?
За сезон у меня получилось больше десяти образов, среди них – бабушка, снайпер, итальянка и даже мужчина. Все они непростые. Однако труднее всего далась сцена, когда София умирала. Ее снимали дважды. В первый раз очень долго: было жутко холодно, высокая влажность на улице, сырость – я замерзла. И тут приходит продюсер и говорит, что нужно переснять, когда будет светло. Все перенеслось на мой крайний съемочный день, когда был лютый мороз –20: я ползу по снегу, у меня обледеневшие волосы… По сюжету у меня палкой проткнута нога, и так получилось, что совершенно случайно повредила ногу на самом деле! Даже шрамик остался. Это было жестко, но при этом интересно. Ради такого можно вытерпеть и недосыпы, и переработки. Вспоминаю тот период с теплотой. Прошло много времени с тех пор, но приятно, что многие зрители все равно интересуются моей героиней. Спасибо им за то, что полюбили мой персонаж и верят – продолжение будет.
Текст: Ольга Владимирова