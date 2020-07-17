Стася Ровинская: Чем больше детей, тем с ними проще

12 мая исполнительница одной из главных ролей в сериале «Опер по вызову» (2+2) Стася Ровинская в третий раз стала мамой.

Курьер с приятной новостью

Вы неоднократно говорили в интервью, что мечтаете с мужем о дочери, и наконец-то вас можно поздравить. Вселенная услышала пожелания – или спланировали зачатие девочки?

У нас не было некого «плана действий». (Смеется.) Честно говоря, ни одного ребенка не планировали в буквальном смысле слова – я имею в виду, когда пара целенаправленно пытается забеременеть. Просто всегда хотели двух сыновей и дочку, и наши мечты сбылись.

Как муж отреагировал на известие о том, что грядет пополнение в семействе? Подготовили его к этой новости?

Получилась смешная история. В мой день рождения моя подруга, актриса Вера Кобзарь произнесла очень милый, трогательный тост. Помимо всего остального пожелала, чтобы наконец-то у нас появилась девочка. Буквально через день или два мне стало нехорошо. Но я подумала, что, скорее всего, чем-то отравилась, и особого значения своему самочувствию не придала. Как раз в этот период заработала новая курьерская доставка, мне захотелось ее опробовать. Первое, что пришло в голову, – заказать в аптеке тест на беременность. (Улыбается.) Я его сделала, и он оказался положительным!

Сообщила мужу без церемоний, как только он явился домой. Сначала Ярослав подумал, что шучу. Когда понял, что это не розыгрыш, натянув кофту на лицо, без особого энтузиазма произнес: «Класс…». Потом, понятное дело, обрадовался. Мы же всегда хотели трех детей, просто не ожидали, что это случится так скоро. Но все происходит тогда, когда это нужно.

В ожидании УЗИ и определения пола малыша сильно волновались?

Не волновались вообще, потому что были почти уверены: это девочка! Правда, наши с мужем мамочки по разным приметам сделали вывод, что все-таки родится мальчик. Кстати, на первом УЗИ, когда еще невозможно определить пол, мне вдруг показалось, что вижу на мониторе… некоторые признаки пацана. (Улыбается.) А вот на втором приеме врачи нам сказали, что вне всяких сомнений дочка. Мы долго не могли этого осознать. Мальчики – это одно, а с девочкой все совершенно иначе. Временами вообще казалось, что это наш первый ребенок.

Спокойной ночи, Эмма!

Имена сыновей – Эвана и Энея – вам пришли во сне. А как обстояло дело с дочкой?

Вот ее имя не снилось. У нас было два варианта – Лея и Эмма. Второе нравилось мне давно, со времен сериала «Друзья» – так звали дочку Росса и Рейчел. Мнения в семье разделились. Но все решили сыновья. Малые начали каждый вечер подходить к животику и говорить: «Спокойно ночи, Эмма». И хотя мы с мужем тогда еще не определились, имя так прижилось, что решили остановиться на нем. Получилось, что всех детей зовут на «Э», хотя это не специально. Когда дочка родилась, мы поняли, что никакое другое имя ей бы не подошло.

Если бы родился третий мальчик, девочка по-прежнему была бы в планах?

Мы даже не думали об этом – верили, что будет девочка. Но если бы появился сын, я думаю, больше бы не старались.

Сейчас я понимаю, что это круто: мне 27 лет, и у меня трое детей. Дальше можно с ними развиваться, расти. Кайфую от этого!

Старших вы рожали в Америке, младшую – в Киеве. Это связано с карантином или так заранее решили?

В этот раз тоже планировали лететь в Америку. Там нам все привычно и понятно, есть врач, которому доверяем. А вот рожать здесь было стрессом, потому что в Киеве ничего не знаем. Но еще до всех этих событий у меня возникло такое чувство, что лететь не нужно. Ходила и капала мужу на мозги – мол, не хочу, хотя противопоказаний никаких не было. В итоге оттягивали покупку билетов до последнего и не успели. А тут еще и карантин. К счастью, все сложилось отлично. Я прекрасно родила, очень быстро, у меня был замечательный врач.

Наверное, каждый ребенок появляется на свет так, как он хочет. В любом случае, я ни о чем не жалею.

Теперь у детей неравные возможности – дочка лишилась всех американских привилегий, которые есть у сыновей?

Да, но это же не конец света. Не вижу в этом особой проблемы. Главное, что Эмма здорова, и все хорошо.

Маленькая принцессочка

Двое – это уже банда. А трое? Причем когда все дети маленькие и еще не очень самостоятельные…

Ну почему же! Моя «банда» как раз очень самостоятельная. Эвану 6 лет, Энею – 4, они постоянно заняты друг другом, особо не скучают. На самом деле, чем больше детей в семье, тем проще. Если ребенок один, он требует много внимания, родителям нужно постоянно его развлекать. Когда детей двое, они развлекают друг друга. А трое – вообще красота! Правда, пока пацаны никак не могут отстать от сестры. Ходят вокруг и приговаривают: «Моя принцессочка!». Мальчики очень ее ждали и рады, что Эмма наконец-то появилась. Думаю, ???чрезмерное внимание – намного лучше, чем когда дети начинают ревновать друг дружку к папе с мамой. Поэтому мы только поощряем их заботу о малышке.

И как со всеми управляетесь? Кто вам помогает?

Сейчас, когда родилась Эмма, у нас появилась помощница, которая занимается уборкой, – это единственное, от чего я себя освободила. Потому что малышку нужно кормить грудью, все время быть рядом, а жить в беспорядке не хочется. Но все равно кручусь и где надо – немного навожу порядки.

На карантине мы ограничили общение со всеми, даже с нашими мамами и бабушками виделись за это время всего раз. Сами с мужем справляемся, и я не скажу, что нам сложно. Тем более сейчас Ярослав работает из дому, а я не снимаюсь. Потом, когда все вернется в привычное русло, будем думать, что делать. Но, к счастью, старшим детям уже можно даже делегировать некоторые полномочия, они сами ложатся спать, кушают, одеваются – не вижу никаких проблем.

Как ваши родители – Снежана Егорова и Семен Горов – отреагировали на известие о том, что в третий раз станут бабушкой и дедушкой?

Прекрасно! Они всегда хорошо реагируют. Мама узнала о беременности по телефону. Как-то спросила, бегаю ли я, а я ответила, что мне нельзя. Так она поняла, что будет пополнение. И пошутила, что у нас это получается легко и просто, поэтому по-любому продолжим еще. (Смеется.) А папа сказал, что чем больше детей, тем лучше, посмеялся – мол, не можем успокоиться. Родители мужа тоже были рады этой новости. Может, у кого-то бывает по-другому, но мы родителей никогда не напрягаем детьми. Не бывает такого: спихнули внуков на бабушек и дедушек, и те, бедные, не знают, куда деться от детворы. Вот в таких семьях проблемы могут быть.

Вы рассказывали, что Снежана Егорова – бабушка-праздник, с детьми не нянчится. Ничего не изменилось?

Все по-прежнему, хотя был у нас один случай – так сказать, исключение из правила. На девятом месяце беременности живот у меня стал настолько большим, что тяжело не только ходить – даже дышать. И мама забрала мальчиков на пару дней к себе, чтобы я могла отдохнуть и чуть-чуть выспаться. За это ей огромное спасибо! Признаюсь, было так необычно… Конечно, я немного расслабилась, да и Ярослав тоже. Но уже на второй день мы заскучали по детям. Без них все как-то не так. А вот с ними классно!

Когда Эмма родилась, мама приехала и навела в доме порядок, чтобы это не пришлось делать мне.

Вторая мама

Наверняка мама дает советы по поводу того, как справиться с детьми, распределять время?

Ну, советов она как раз не дает. Скорее, спрашивает: «А ты пупок малышке обработала? А то сделала? А это?». Хотя знает, что у меня все под контролем – это же не первый мой ребенок. Я и сама уже советовать могу. (Смеется.) Но если мне что-то потребуется, обязательно подскажет.

В свое время вам, старшей из пяти детей в семье, приходилось помогать маме с малышней. Какой опыт из этого почерпнули? Сейчас что-то из того, чему тогда научились, пригодилось?

Конечно! Можно сказать, я им всем была второй мамой. Когда рождались младшие, помогала маме после роддома – купала малышей, укладывать спать, кормила, гуляла с ними. Поэтому мне было не страшно, когда появился Эван. Я знала, что и как нужно делать. Вообще, люблю детей. С 16 лет работала вожатой в пионерском лагере. У меня с ними контакт, нет никаких страхов.

Нянчась с братьями и сестрами, я научилась легко преодолевать сложности. Когда к нам сейчас приходят друзья, удивляются, как мне удается справляться с работой, детьми и домом. Муж в таких случаях отвечает: «Она просто не думает, что ей тяжело». И это правда. Если не надо за ребенком смотреть, домом заниматься или нет съемок, мне становится даже скучно. Понятное дело, я нормальный человек, периодически устаю. Но из-за этого не страдаю.

На связи с Люком Бессоном

После предыдущих родов вы приступили к работе спустя несколько месяцев. Какие творческие планы теперь?

Пока у меня нет желания срочно возвращаться на съемочную площадку. Я наслаждаюсь материнством. Но если появятся интересные предложения, обязательно их рассмотрю.

Мне повезло – муж обеспечивает семью, так что нет острой необходимости бежать на работу. Могу позволить себе побыть мамой, сколько хочу, и не браться за любой проект ради заработка. Буду сниматься, только если понравится роль.

Сейчас на канале 2+2 идет повтор сериала «Опер по вызову-3». Пересматриваете его?

Уже нет. Но каждый раз, когда он повторяется, знаю об этом, потому что у меня от сообщений просто ломится директ. Люди пишут свои альтернативные версии финала – придумывают, как моя героиня София могла бы выжить. Иногда, кстати, встречаются очень реалистичные истории.

Самый задаваемый вопрос – будет ли пятый сезон. Конечно, вся команда на это надеется: у сценаристов есть идеи развития событий, у остальных участников съемочного процесса – желание эти идеи воплотить.

Я с любовью и уважением отношусь ко всем, кто мне пишет, и стараюсь им отвечать. Мои знакомые этому удивляются. А я просто и сама такая: если понравится какой-то актер, чья-то идея, могу этому человеку написать. Когда-то, между прочим, оставляла сообщение на официальной странице Люка Бессона, и он мне даже ответил. Мне кажется, давать обратную связь своим зрителям – это нормально и по-человечески. Тем более у меня замечательные подписчики, нет странных или агрессивно настроенных, от которых нужно было бы прятаться. Такое общение всегда приятно.

В этом сериале вы сменили много образов во время съемок. Какой был самым сложным?

За сезон у меня получилось больше десяти образов, среди них – бабушка, снайпер, итальянка и даже мужчина. Все они непростые. Однако труднее всего далась сцена, когда София умирала. Ее снимали дважды. В первый раз очень долго: было жутко холодно, высокая влажность на улице, сырость – я замерзла. И тут приходит продюсер и говорит, что нужно переснять, когда будет светло. Все перенеслось на мой крайний съемочный день, когда был лютый мороз –20: я ползу по снегу, у меня обледеневшие волосы… По сюжету у меня палкой проткнута нога, и так получилось, что совершенно случайно повредила ногу на самом деле! Даже шрамик остался. Это было жестко, но при этом интересно. Ради такого можно вытерпеть и недосыпы, и переработки. Вспоминаю тот период с теплотой. Прошло много времени с тех пор, но приятно, что многие зрители все равно интересуются моей героиней. Спасибо им за то, что полюбили мой персонаж и верят – продолжение будет.

Текст: Ольга Владимирова