Тренды 2020: ТОП-3 оттенка в одежде, которые покорят мир этой осенью

Хотите выглядеть стильно и убивать всех наповал одними только образами?

Красный мандарин

Тогда обязательно отследите, какие цвета будут в моде в этом году. Это осознание поможет вам тщательно продумать образ и эффективно воспользоваться знанием цвета.

Не просто так все оттенки красного (от более светлого к менее) считаются бессмертной классикой именно осеннего гардероба. В 2020 году в тренды ворвется он – "красный мандарин". Благодаря этому оттенку вы сможете подчеркнут любой цвет кожи: от бледного до насыщенно загара.

Желтый

Глубокий синий

Этот трендовый оттенок впечатляет прежде всего своей насыщенностью. Однако вам стоит обратить внимание на более спокойную цветовую гамму. Лучше всего отдать предпочтение приглушенному оттенку желтого в духе лимонного мороженного.

Синий все еще остается быть цветом года по версии Pantone. Осенние коллекции он также будет сопровождать. Его можно отлично сочетать с легким оттенком голубого для создания ярких акцентов. А также можно выбрать темно-синий, чтобы он выглядел мягко, но граничил с черным.

Напомним,