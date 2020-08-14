Тренды 2020: ТОП-3 оттенка в одежде, которые покорят мир этой осенью
Хотите выглядеть стильно и убивать всех наповал одними только образами?
Красный мандарин
Не просто так все оттенки красного (от более светлого к менее) считаются бессмертной классикой именно осеннего гардероба. В 2020 году в тренды ворвется он – "красный мандарин". Благодаря этому оттенку вы сможете подчеркнут любой цвет кожи: от бледного до насыщенно загара.
Желтый
Глубокий синий
Синий все еще остается быть цветом года по версии Pantone. Осенние коллекции он также будет сопровождать. Его можно отлично сочетать с легким оттенком голубого для создания ярких акцентов. А также можно выбрать темно-синий, чтобы он выглядел мягко, но граничил с черным.
Напомним,