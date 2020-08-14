Тренды 2020: ТОП-3 оттенка в одежде, которые покорят мир этой осенью

14 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
Тренды 2020: ТОП-3 оттенка в одежде, которые покорят мир этой осенью
Тренды 2020: ТОП-3 оттенка в одежде, которые покорят мир этой осенью
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Хотите выглядеть стильно и убивать всех наповал одними только образами?

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Тогда обязательно отследите, какие цвета будут в моде в этом году. Это осознание поможет вам тщательно продумать образ и эффективно воспользоваться знанием цвета. 

Красный мандарин

Не просто так все оттенки красного (от более светлого к менее) считаются бессмертной классикой именно осеннего гардероба. В 2020 году в тренды ворвется он – "красный мандарин". Благодаря этому оттенку вы сможете подчеркнут любой цвет кожи: от бледного до насыщенно загара. 

Желтый

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Этот трендовый оттенок впечатляет прежде всего своей насыщенностью. Однако вам стоит обратить внимание на более спокойную цветовую гамму. Лучше всего отдать предпочтение приглушенному оттенку желтого в духе лимонного мороженного. 

Глубокий синий 

Синий все еще остается быть цветом года по версии Pantone. Осенние коллекции он также будет сопровождать. Его можно отлично сочетать с легким оттенком голубого для создания ярких акцентов. А также можно выбрать темно-синий, чтобы он выглядел мягко, но граничил с черным. 

Напомним, 

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