О каких болезнях может рассказать цвет вашего языка: ТОП-4 болезни
Наше тело - наш важный инспектор здоровья. И когда что-либо начинает функционировать не так, именно оно первым делом подает знаки SOS.
Белый язык
Толстый налет возникает у заядлых курильщиков либо при повреждении языка. В таком случае обычно ничего страшного не происходит. НО. Также белый цвет языка может говорить о молочнице. Присмотритесь внимательно: если у налета есть творожистый характер, то скорее всего ваше тело нуждается в дополнительной защите вашего иммунитета.
Красный язык
Желтый язык
Желтый цвет свидетельствует о проблемах с печенью и желудком. Также он может сигнализировать о начальной стадии протекания какого-либо хронического заболевания. Если это так, то вскоре язык станет более коричневого оттенка.
Коричневый язык
Зачастую такая проблема возникает у курильщиков либо фанатов кофе. Также если ваш язык время от времени меняет свою цветовую гамму, это может говорить о проблемах с легкими.
Напомним,