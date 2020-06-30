О каких болезнях может рассказать цвет вашего языка: ТОП-4 болезни

30 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
О каких болезнях может рассказать цвет вашего языка: ТОП-4 болезни
О каких болезнях может рассказать цвет вашего языка: ТОП-5 болезней
pixabay.com

Наше тело - наш важный инспектор здоровья. И когда что-либо начинает функционировать не так, именно оно первым делом подает знаки SOS.

Читайте такжеСовременные гаджеты и наши глаза: насколько безопасны электронные книги
Мало кто догадывается, но цвет языка также может указывать на наличие проблем с нашим организмом. В зависимости от его оттенка вы можете на первых сроках идентифицировать поломку внутри вашего тела. 

Белый язык

Толстый налет возникает у заядлых курильщиков либо при повреждении языка. В таком случае обычно ничего страшного не происходит. НО. Также белый цвет языка может говорить о молочнице. Присмотритесь внимательно: если у налета есть творожистый характер, то скорее всего ваше тело нуждается в дополнительной защите вашего иммунитета.

Красный язык

Читайте такжеБольные зубы могут дать осложнение на сердце
Если вы видите, что язык приобрел узор в точечку с красными островками - не волнуйтесь, ничего патологичного не происходит. Однако, врачи до конца не могут объяснить природу происхождения этих точек на языке. Если вы обнаружили красный кончик органа, скорее всего это говорит об эмоциональном перенапряжении и стрессе. 

Желтый язык

Желтый цвет свидетельствует о проблемах с печенью и желудком. Также он может сигнализировать о начальной стадии протекания какого-либо хронического заболевания. Если это так, то вскоре язык станет более коричневого оттенка.

Коричневый язык

Зачастую такая проблема возникает у курильщиков либо фанатов кофе. Также если ваш язык время от времени меняет свою цветовую гамму, это может говорить о проблемах с легкими. 

Напомним, 

Облако тегов

здоровье красота советы болезнь

Материалы по теме

Как правильно варить кукурузу: пошаговая инструкция
Полезные советы

Как правильно варить кукурузу: пошаговая инструкция
Тренды 2020: какой оттенок лака выбрать этим летом
Полезные советы

Тренды 2020: какой оттенок лака выбрать этим летом
Как с обложки: делаем трендовые серьги-треугольники своими руками
Lifestyle

Как с обложки: делаем трендовые серьги-треугольники своими руками
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
Телешоу

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Популярное на сайте

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK