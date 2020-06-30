О каких болезнях может рассказать цвет вашего языка: ТОП-4 болезни

Наше тело - наш важный инспектор здоровья. И когда что-либо начинает функционировать не так, именно оно первым делом подает знаки SOS.

Белый язык

Мало кто догадывается, но цвет языка также может указывать на наличие проблем с нашим организмом. В зависимости от его оттенка вы можете на первых сроках идентифицировать поломку внутри вашего тела.

Толстый налет возникает у заядлых курильщиков либо при повреждении языка. В таком случае обычно ничего страшного не происходит. НО. Также белый цвет языка может говорить о молочнице. Присмотритесь внимательно: если у налета есть творожистый характер, то скорее всего ваше тело нуждается в дополнительной защите вашего иммунитета.

Красный язык

Желтый язык

Если вы видите, что язык приобрел узор в точечку с красными островками - не волнуйтесь, ничего патологичного не происходит. Однако, врачи до конца не могут объяснить природу происхождения этих точек на языке. Если вы обнаружили красный кончик органа, скорее всего это говорит об эмоциональном перенапряжении и стрессе.

Желтый цвет свидетельствует о проблемах с печенью и желудком. Также он может сигнализировать о начальной стадии протекания какого-либо хронического заболевания. Если это так, то вскоре язык станет более коричневого оттенка.

Коричневый язык

Зачастую такая проблема возникает у курильщиков либо фанатов кофе. Также если ваш язык время от времени меняет свою цветовую гамму, это может говорить о проблемах с легкими.

Напомним,