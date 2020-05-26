Современные гаджеты и наши глаза: насколько безопасны электронные книги

Современные гаджеты умеют слышать, видеть, подсказывать, производить расчёты и выполнять огромное количество полезных для нас вещей.

Мы буквально не можем без них обходиться.

Сейчас, в условиях карантина, находясь дома, мы ещё больше, чем обычно, проводим за компьютером или в компании смартфона. Мы работаем и проводим свой досуг перед экранами мониторов. И это достаточно большая нагрузка для глаз. Являясь своеобразными помощниками и отдушиной, несут ли они вред для здоровья наших глаз? Сегодня поговорим о профилактике так называемого «компьютерного синдрома».

Сначала стоит разобраться, за счёт чего мы хорошо видим на разных расстояниях, какие мышцы глаз при этом работают и что может в глазах «устать» при длительных зрительных нагрузках. Внутри глаза у нас есть аккомодационная мышца, которая связана с нашей внутриглазной оптической линзой (хрусталиком) связками. Когда мы что-то рассматриваем на близком расстоянии, эта мышца сокращается (напрягается) и изменяется натяжение связок, к которым прикреплён хрусталик. Он становится выпуклым, увеличивается его оптическая сила и, как результат, мы отлично видим близко расположенные предметы. При расслаблении аккомодационной мышцы, когда мы переводим взгляд в даль, происходит обратный процесс – хрусталик уплощается, уменьшается его оптическая сила и – мы перефокусировались на даль.

Теперь становится понятно, что, когда мы длительно, без отдыха работаем на близком расстоянии (чтение, письмо, рисование, работа за компьютером, вышивание и т.д.), аккомодационная мышца неустанно работает. Такой режим может привести к её перенапряжению. Тогда, при переводе взгляда вдаль, она адекватно не может расслабиться, хрусталик не изменяет свою конфигурацию для дали, и мы отмечаем размытость изображения.

Стоит отметить, что постоянное использование маленького экрана, шрифта малого размера, некачественного изображения картинки, «дрожание» текста, чтение на крайне близком от глаз расстоянии (менее 35-40 см) и, вдобавок, несоблюдение дозированных зрительных нагрузок на близком расстоянии, может усугубить данную проблему. Также, при длительной и напряжённой зрительной работе на близком, фиксированном расстоянии, в несколько раз снижается частота моргания. Так появляется вторая проблема «компьютерного синдрома». Поверхность роговицы «пересыхает», слёзная плёнка обновляется значительно реже. Возникшие вследствие этого жжение, резь в глазах, сухость, дискомфорт – первые признаки появившегося «синдрома сухого глаза».

Что делать?

Правильно оборудовать свое рабочее место:

освещение в комнате должно быть достаточным. Если используется дополнительное освещение, оно должно быть низкой интенсивности, не направлено на экран или в глаза. Важно исключить попадание отблесков света на поверхность монитора; кресло должно иметь поддержку для поясницы, регулироваться по высоте; центр монитора должен находиться ниже на 10-25 см от горизонтальной линии взора, оптимальная дистанция от монитора до глаз – 60-70 см.

Придерживаться режима работы:

не рекомендуется работать перед монитором в общей сумме более 6 и больше часов без перерыва. Но, учитывая стандартные условия труда, придерживаться этих рекомендаций довольно сложно. Поэтому, старайтесь каждые 20-30 мин. отвлечься от монитора хотя бы на 3-5 мин., посмотреть вдаль, выглянуть в окошко, понаблюдать за облаками или отдалёнными предметами. Также в это время можно сделать гимнастику для глаз, и/или просто закрыть глаза, приложив к ним тёплые ладони.

Для профилактики сухости глаз желательно применять бесконсервантные препараты искусственной слезы.

Насколько безопасны для глаз электронные книги?

Хотим мы этого или нет, но печатная продукция – газеты, книги и журналы – всё чаще уступают место «виртуальному слову». Безусловно, электронные книги иногда удобнее обычных, а «ридеры», имея размеры небольшого томика, способны вместить в себя тысячи разных книг. Вот только незадача, «ридер» является электронным устройством, сродни ноутбуку или планшету, а споры о вреде компьютеров для здоровья зрения не утихают до сих пор. Конечно же, читать нужно и отказываться от благ цивилизации не стоит. Только необходимо соблюдать правила пользования: