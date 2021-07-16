Сонцезахисні окуляри для дитини: на що звернути увагу

Чи потрібні дитині сонцезахисні окуляри? Де придбати дитячі сонцезахисні окуляри?

Редакція сайту TV.UA разом з клінікою "АЙЛАЗ" підготували серію матеріалів, присвячених вашому зору, сучасним технологіям його корекції і лікування, а також турботі про його здоров'я.

Чи потрібні дитині сонцезахисні окуляри?

Так. Пошкодження очей від впливу сонячного шкідливого ультрафіолетового випромінювання накопичується протягом нашого життя. Оскільки діти проводять набагато більше часу на свіжому повітрі, ніж більшість дорослих, дитячі сонцезахисні окуляри, що блокують 100-відсотковий УФ, особливо важливі.

Носіння сонцезахисних окулярів у дитинстві може зіграти важливу роль у запобіганні проблем із очима в подальшому житті, що були пов’язані з кумулятивним впливом ультрафіолетового випромінювання, включаючи катаракту та птеригіум.

Сонячні окуляри допомагають захистити дитячі очі від ультрафіолетових променів та відблисків, будь то сонячний день на пляжі чи похмурий день на засніженій вершині гори. Переконайтеся, що сонцезахисні лінзи вашої дитини виготовлені з стійкого до розбиття матеріалу, такого як полікарбонат.

Важливо: УФ-промені не є єдиною потенційною небезпекою від сонячних променів!

Нещодавно дослідники припустили, що тривалий вплив високоенергетичного видимого блакитного світла від сонячного світла також може спричинити пошкодження очей з часом, включаючи збільшення ризику макулярної дегенерації в подальшому житті.

Дитячі очі більш чутливі до ультрафіолетового та блакитного світла, ніж дорослі очі, тому, що кришталик всередині дитячого ока менш здатний фільтрувати ці високоенергетичні промені. Особливо це стосується маленьких дітей, тому дітям розумно починати носити сонцезахисні окуляри на відкритому повітрі якомога раніше.

Також пам’ятайте, що вплив на дитину ультрафіолетовими променями збільшується на великій висоті, у тропічних місцях та у високовідбиваючих середовищах (наприклад, у снігу, на воді чи на піщаному пляжі). Захисний сонячний одяг особливо важливий для дітей у цих ситуаціях.

Вибір кольорів лінз для сонцезахисних окулярів

Рівень захисних окулярів від УФ-захисту не має нічого спільного з кольором лінз. Вибір кольору та щільності відтінку – це питання особистої переваги. Більшість сонцезахисних лінз, що блокують сонячні промені HEV, мають бурштиновий або мідний колір. Блокуючи синє світло, ці лінзи також покращують контраст.

Ще один чудовий варіант – окуляри з фотохромними лінзами, що є прозорими в приміщенні та автоматично темніють при сонячному світлі. Фотохромні лінзи позбавляють від необхідності окремої пари сонцезахисних окулярів для дітей, яким необхідні окуляри для корекції зору та доступні в різноманітних матеріалах і кольорах лінз. Всі фотохромні лінзи блокують 100-відсотковий УФ-ефект і забезпечують достатній захист від високоенергетичного видимого синього світла.

Де придбати дитячі сонцезахисні окуляри

Куди б ви не поїхали, шукайте хороший вибір обрамлення для сонцезахисних окулярів спеціально для розмірів обличчя дитини. Також виберіть лінзи з полікарбонату для найкращого поєднання легкого комфорту та ударостійкості для додаткової безпеки.

Нарешті, дізнайтеся про гарантії товару та гарантії задоволення, перш ніж купувати сонцезахисні окуляри для дітей.

В оптиці «АЙЛАЗ» ви зможете підібрати для себе, своєї дитини та всієї родини окуляри і лінзи за смаком, особистими перевагами та порадами лікаря. Ми пропонуємо тільки професійну та якісну консультацію і підбір оптики кваліфікованим оптометристом.

Пам’ятайте про аксесуари

Під час вибору та підгонки сонцезахисних окулярів вашої дитини окуліст повинен пояснити переваги сонцезахисних окулярів і способи догляду за ними. Часто окуліст включає або рекомендує очищати оптику тканиною, розчинами та використовувати захисний чохол з твердими оболонками для зберігання сонцезахисних окулярів, коли вони не носяться.

Спортивні шнури також є хорошою ідеєю. Вони можуть бути прикріплені до скронь сонцезахисних окулярів, щоб не збиватися під час занять і не загубитися чи пошкодитися.

Подбайте про комфорт своєї дитини, враховуйте її стиль життя, хобі та загальний стан здоров’я. Нехай сонцезахисні окуляри стануть якісним захистом зору для вашої дитини та її естетично гарним доповненням як особистості.

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