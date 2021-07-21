Вредно ли детям смотреть кино в 3D?

С какого возраста можно разрешать ребёнку смотреть кино в 3D?

Редакция сайта TV.UA вместе с клиникой "АЙЛАЗ" подготовили серию материалов, посвященных вашему зрению, современным технологиям его коррекции и лечения, а также заботе о его здоровье.

Сегодня посмотреть кино или мультфильм с объёмной картинкой можно как в кинотеатре торгового центра, так и дома. Разрешать ли своим детям смотреть фильмы в ЗD-формате? С какого возраста брать их с собой в кино? Как реагировать на детские капризы при ношении новых аксессуаров? Ответы – в нашей статье.

Наши глаза лишь воспринимают импульсы, а вот саму картинку читает и воспроизводит мозг. Этот процесс называется бинокулярным зрением. На его основе формируется ещё и стереоскопическое зрение, которое даёт получаемому изображению глубину.

ЗD-очки как индикатор здорового зрения

Просмотр фильмов 3D-формата может помочь выявить проблемы со зрением, такие как отсутствие бинокулярного зрения, скрытое косоглазие, амблиопия или анизометропия – состояние, при котором один глаз видит лучше, а другой хуже.

Важно! Если у ребёнка или взрослого человека нарушено бинокулярное или «глубинное» зрение, он будет испытывать трудности, дискомфорт и другие неприятные ощущения при просмотре фильма в формате 3D. Считайте это сигналом, что пора вести ребёнка к офтальмологу

Если смотреть кино в поляризационных очках неудобно – есть проблемы со зрением!

3D-фильмы и детская психика

Обратите своё родительское внимание на то, как ребёнок реагирует на глубину погружения в фильм и реалистичность картины. Наличие психических расстройств, неврозов и депрессий плохо отражается на просмотре кино в 3D-формате. Людям с предрасположенностью к эпилепсии такие фильмы не рекомендуются.

Тотальная защита

Поляризационные очки не опасны сами по себе, но, во избежание передачи инфекции от одного зрителя к другому, обязательно протирайте аксессуар спиртовой салфеткой! Следите, как дети смотрят кино во время вашего отсутствия, играют ли они с очками. Использовать их не по назначению, смотреть в них на солнце или находиться в месте с излучением ультрафиолета крайне вредно и даже опасно.

С какого возраста можно разрешать ребёнку смотреть кино в 3D?

Уже с 4-х лет можно водить малыша на 3D-фильмы, при этом нужно внимательно следить за его реакцией. Не заставляйте ребёнка сидеть смирно, учтите его пожелания, а если очки всё же будут отторгнуты ребёнком – срочно обратитесь к детскому офтальмологу.

Нарушения зрения ребёнка и офтальмолог: кто кого?

С помощью TNO-теста или FLY-теста по картинкам в специальных очках у ребёнка проверяется наличие глубинного зрения. FLY-тест подходит даже для самых маленьких. Ребёнку в очках показывают муху и просят ухватиться за крылышко (которое, при наличии стереозрения, будет объёмным).

Если проблема будет выявлена, незамедлительно приступайте к лечению малыша. Разработчиками созданы технологии для восстановления бинокулярного и стереоскопического зрения и полной реабилитации с такими сложными патологиями, как косоглазие и амблиопия.

Помните, что даже самая тревожная симптоматика у вашего ребёнка – не повод для страха и откладывания проблемы до следующих отягощающих обстоятельств. Наоборот, своевременная реакция на дискомфорт и визит к офтальмологу на обследование – залог сохранения здорового зрения на долгие годы!

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