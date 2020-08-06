У вас – скрытая депрессия: ТОП-4 признака, которые вы не замечаете
Депрессия – официальное медицинское заболевание, которое может долгое время протекать в достаточно незаметной форме.
Проблемы со сном
Часто депрессия может проявляться в виде частых пробуждений. Либо наоборот, вы можете попросту лежать всю ночь в кровати без возможности уснуть. Также еще одним красным маркером является тот факт, что вы можете заставить себя встать с кровати весьма долгий промежуток времени.
Потеря аппетита
Раздражительность
Этот признак люди часто игнорируют, списывая все на скудность характера. На самом деле, эти симптомы могут быть обратной стороной медали скрытой депрессии.
Интерес к мрачным темам
Кладбища, загробная жизнь, суицидальные темы – все это начинает резко интересовать человека, который ранее не проявлял к ним интерес от слова совсем. Он пытается узнать, услышать больше. И как только вы замечаете подобные наклонности у себя либо близкого, начинайте с ним вести диалог относительно, откуда он взял это желание в себе.
Напомним,