У вас – скрытая депрессия: ТОП-4 признака, которые вы не замечаете

6 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
У вас – скрытая депрессия: ТОП-4 признака, которые вы не замечаете
У вас – скрытая депрессия: ТОП-4 признака, которые вы не замечаете
pixabay.com

Депрессия – официальное медицинское заболевание, которое может долгое время протекать в достаточно незаметной форме.

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Обратите внимание на ваше поведение и близких. Очень часто мы попросту не замечаем очевидных признаков, которые сигнализируют о том, что с вами все далеко не в порядке. 

Проблемы со сном

Часто депрессия может проявляться в виде частых пробуждений. Либо наоборот, вы можете попросту лежать всю ночь в кровати без возможности уснуть. Также еще одним красным маркером является тот факт, что вы можете заставить себя встать с кровати весьма долгий промежуток времени. 

Потеря аппетита 

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Потеря аппетита  – опасный симптом, который точно должен вас насторожить. При тяжелой депрессии физическое тело человека перестает его волновать. Он может спокойно не есть по паре дней и при этом не испытывать чувства голода. Обычно это случается при сильных эмоциональных потрясениях. Но также часто это бывает обусловлено и менее значимыми факторами, которые все же могут испортить вам здоровье. 

Раздражительность 

Этот признак люди часто игнорируют, списывая все на скудность характера. На самом деле, эти симптомы могут быть обратной стороной медали скрытой депрессии. 

Интерес к мрачным темам 

Кладбища, загробная жизнь, суицидальные темы – все это начинает резко интересовать человека, который ранее не проявлял к ним интерес от слова совсем. Он пытается узнать, услышать больше. И как только вы замечаете подобные наклонности у себя либо близкого, начинайте с ним вести диалог относительно, откуда он взял это желание в себе. 

Напомним, 

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